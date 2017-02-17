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PRENSES CRİSTİNA'YA PARA, EŞİNE HAPİS CEZASI

Prenses Cristina'ya para, eşine hapis cezası

İspanya Kralı 6. Felipe'nin kız kardeşi Prenses Cristina yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada 265 bin avro para, eşi Inaki Urdangarin 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

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İspanya'da ilk defa kraliyet ailesine mensup bir kişinin sanık sandalyesine oturduğu yolsuzluk ve vergi kaçırma davasında, Prenses Cristina para cezası alırken eşi Inaki Urdangarin 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Palma İl Mahkemesinde görülen, yaklaşık 6,5 yıl önce yargıç Jose Castro'nun başlattığı soruşturma kapsamında, aralarında İspanya Kralı 6. Felipe'nin kız kardeşi Prenses Cristina ve eşi Inaki Urdangarin'in de bulunduğu 17 sanık hakkındaki davada karar açıklandı.

İki ayrı mali usulsüzlükle suçlanan Prenses Cristina'ya 265 bin avro para cezası verilirken, 7 farklı suçtan 19,5 yıl hapsi istenen eşi Inaki Urdangarin'e de 6 yıl 3 ay hapis ve 512 bin avro para cezası verildi.

Mahkeme en fazla cezayı, 8 yıl 6 ay hapis, 8 yıl kamu görevinden men ve 1 milyon 723 bin 843 avro para cezası ile Urdangarin'in eski ortağı Diego Torres'e verdi.

Ayrıca davanın diğer sanıklardan eski Balear Adaları Özerk Yönetimi Başkanı Jaume Matas 3 yıl 8 ay hapis ile 7 yıl kamu görevinden men cezası aldı.

Sanıkların, karara itiraz edip üst mahkemeye başvurma hakkının bulunduğu belirtilirken, Urdangarin'in hapis cezasının savcılığın talebi halinde hemen infaz edilebileceği bildirildi.

Soruşturma başladıktan sonra 2013'te Barcelona'dan ayrılarak 4 çocuklarıyla İsviçre'ye yerleşen Prenses Cristina ve eşinin, Cenevre'deki evlerinden mahkeme kararını takip ettikleri belirtildi.

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