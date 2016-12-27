Prenses Leia hayatını kaybetti

Son olarak geçen sene aralık ayında vizyona giren Star Wars Bölüm 7: Güç Uyanıyor'da eski rolünü yeniden canlandıran Fisher, seneye vizyona girecek olan devam filmi Bölüm 8'in çekimlerine devam ediyordu.
Ayrıntılar gelecek...
Star Wars serilerinde Prenses Leia karakterini canlandıran 60 yaşındaki ABD'li oyuncu Carrie Fisher hastanede yaşamını yitirdi.
Son olarak geçen sene aralık ayında vizyona giren Star Wars Bölüm 7: Güç Uyanıyor'da eski rolünü yeniden canlandıran Fisher, seneye vizyona girecek olan devam filmi Bölüm 8'in çekimlerine devam ediyordu.
Ayrıntılar gelecek...