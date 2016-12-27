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PRENSES LEİA HAYATINI KAYBETTİ

Prenses Leia hayatını kaybetti

Star Wars serilerinde Prenses Leia karakterini canlandıran 60 yaşındaki ABD'li oyuncu Carrie Fisher hastanede yaşamını yitirdi.

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Son olarak geçen sene aralık ayında vizyona giren Star Wars Bölüm 7: Güç Uyanıyor'da eski rolünü yeniden canlandıran Fisher, seneye vizyona girecek olan devam filmi Bölüm 8'in çekimlerine devam ediyordu.

Ayrıntılar gelecek...

Hürriyet
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