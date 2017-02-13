Prim borçlarına 9 ay erteleme

İşsizlikle mücadele için başlatılan istihdam seferberliği yayılmaya devam ederken, işverenler için yeni teşvikler de devreye giriyor. Prim ve maaş desteklerinin yanında ödemelerin ertelenmesine de başlandı. 1.3 milyon işletmenin Aralık 2016 ile Ocak ve Şubat 2017 tarihlerine ait toplam 4.2 milyar liralık SGK primleri 9'ar ay ertelendi. Bunun için işverenlerin her hangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Asgari ücret desteğinden yararlananlar Aralık 2016 prim borçlarını Ekim 2017'ye, Ocak 2017 prim borçlarını Kasım 2017'ye ve Şubat 2017 borçlarını ise 26 Aralık 2017 tarihine kadar faizsiz ödeyebilecek.