Prim teşviki cezalarına af

Hükümet, mevzuat bilgisi eksikliği, personelinin hatası, birimler arası iletişim hatası veya gecikme gibi sebeplerden kaynaklanan amacı kayıt dışı işçi çalıştırma amacı olmadığı halde kayıt dışı işçi çalıştırmış durumuna düşen işverenlere büyük kolaylık sağlayacak.

Bu işverenlerin, çalıştırdıkları işçilerle ilgili sigorta primi teşviklerinden yararlanamamalarına sebep olan cezalara af geliyor.



5 KİŞİYLE SINIRLI



TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun Teklifi” bu amaçla yapılmış bir düzenleme de içeriyor. Düzenlemeye göre; 5 kişiden fazla olmamak koşuluyla toplam sigortalı sayısının yüzde 1'ini aşmayan sayıdaki çalışanlarının bildirimlerini zamanında yapmamış veya hiç bildirimde bulunmamış işverene uygulanan bir yıllık sigorta prim teşviki cezası bir aya indirilecek. Bu kanun değişikliğinden önce bir aylık ceza süresini tamamlamış olanlara ise kalan ceza süresi için uygulanacak cezalar kaldırılacak.



İŞVEREN 1 YILDIR YARARLANAMIYORDU



Uygulamada sigortalı gösterilen her işçi için işverenler; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu başta olmak üzere farklı kanunlarda yer alan sigorta prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanıyor. Ancak işverenlerin çalıştırdığı işçilerden bir kısmını sigortalı olarak göstermediğinin tespit edilmesi halinde bir yıl süreyle söz konusu teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamıyordu.



ESKİ CEZASI OLAN DA YARARLANABİLECEK



İşte Genel Kurul görüşülecek düzenleme, 5 kişiden daha fazla işçiyi kayıt dışı olarak çalıştırdığı tespit edilen işverenlerin ilk tespitteki bir yıl yararlanamama cezasını 1 aya indirecek. Ama bu kanun değişikliğinden önceki bir tespit sebebiyle ceza almış olan işverenler de en az bir ay süreyle sigorta primi teşvikinden yararlandırılmamış olmaları halinde cezayı tamamlamış sayılacak ve tekrar prim teşvik destek ve indirimlerinden yararlanmaya başlayacak. Bu kanun değişikliğinden önceki bir tespit sebebiyle 5 işçiye kadar olan işçilerle ilgili cezalar ortadan kalkacak.



SUİSTİMAL EDEN YANAR



Kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilen bir işveren ilk tespit tarihinden itibaren 3 yıl içinde yeniden kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilirse, her bir olay için yine bir yıl süreyle sigorta prim teşvikinden yararlanamayacak. Bir aylık ceza uygulamasını gerektiren tespitin üzerinden 3 yıl geçtikten sonra kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenlere ise yine bir ay süreyle ceza uygulanacak. Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeler sırısında düzenlemeye eklenen bir önergeyle bu sağlandı.



Prim ödemesini kolaylaştırır



İş Hukuku Uzmanı Önder İnce, asıl önemli konunun kayıt dışı işçi sayısı her halükarda 5 kişiden fazla olamamak üzere toplam işçi sayısının yüzde 1'ini geçmeyecek şekilde kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenlere ceza uygulanmaması olduğunu belirtti. Sigorta teşvik destek ve indirimlerinden yararlanma, işverenleri prim borcu olmaması şartına bağlı olacağını ifade eden İnce, “Düzenleme prim borçları için yapılandırma talebinde bulunmuş borç taksitlerine zamanında ödememiş olanlara tanınan erteleme hakkının kullanılması için ve bundan böyle işverenlerin sigorta primlerini zamanında ödemeleri için çok destek sağlayacak” dedi.