SON DAKİKATÜRKİYE'DEN YPG'YE SON UYARI !
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayır oyu eşittir çukur demektir
  • Tuğgeneral Hacıoğlu darbecilerle böyle çatıştı
  • TSK'DA BÜYÜK OPERASYON: 77 GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI
  • İşte AK Parti'nin yaptırdığı son anket sonucu
  • ABD'li komutandan Türkiye'ye açık hakaret
YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

PROF. DR. ÇİĞDEM KAĞITÇIBAŞI VEFAT ETTİ

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı vefat etti

Psikoloji alanında yaptığı çalışmalarla dünya çapında tanınan Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı hayatını kaybetti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Psikoloji alanında yaptığı çalışmalar ve kaynak eserleri ile bilinen Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı sabaha karşı hayatına kaybetti. Türkiye'de sosyal psikolojinin kurucusu olan Prof. Dr. Kağıtçıbaşı, Koç Üniversitesi UNESCO kürsüsü sahibi ve psikoloji bölümü öğretim üyesiydi.

DHA
197
-
Aldatıldığını mahkemede öğrendi !Aldatıldığını mahkemede öğrendi !
Referandumda "evet" demek için istifa ettiReferandumda "evet" demek için istifa etti
"8 hafta ilişkiye girmedik""8 hafta ilişkiye girmedik"
Cumhuriyet savcısına sopalı saldırıCumhuriyet savcısına sopalı saldırı
Sinemaya gitti diye kız kardeşini öldürdüSinemaya gitti diye kız kardeşini öldürdü
Genç aşçının katili bakın kim çıktıGenç aşçının katili bakın kim çıktı
"Denizanası bile bunlar kadar dönmedi""Denizanası bile bunlar kadar dönmedi"
"ÖSO ile YPG çatışıyor""ÖSO ile YPG çatışıyor"
Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Yazıklar olsunBaşbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Yazıklar olsun
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS