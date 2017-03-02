Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı vefat etti

Psikoloji alanında yaptığı çalışmalar ve kaynak eserleri ile bilinen Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı sabaha karşı hayatına kaybetti. Türkiye'de sosyal psikolojinin kurucusu olan Prof. Dr. Kağıtçıbaşı, Koç Üniversitesi UNESCO kürsüsü sahibi ve psikoloji bölümü öğretim üyesiydi.
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