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PROGRAMA ÇELİK YELEKLE KATILDI !

Programa çelik yelekle katıldı !

Hollanda'da yapılacak olan seçimler için iki parti lideri televizyon programına katıldı

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Hollanda'da Çarşamba günü yapılacak seçimlerin favorisi olan Liberal Sağ Parti (VVD) lideri ve Başbakan Mark Rutte ile aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in televizyon tartışmasına "Türkiye krizi" damga vurdu. Wilders'in programa çelik yelekle katılması sosyal medyada yoğun tartışmalara sebep oldu.

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WİLDERS PROGRAMA ÇELİK YELEKLE KATILDI

Wilders'in, televizyon tartışmasına gelirken lacivert ceketin içine siyah bir çelik yelek giydiği ortaya çıktı.

Bu durum sosyal medyada yoğunu bir tartışmaya neden oldu. Kimileri güvenlik için bunun gerekli olduğunu savunurken, bir başka kesim de Wilders'i "korkuları istismar etmekle" suçladı. Aşırı sağcı lider, tartışma sırasında Rutte'ye göre daha gergin bir tavır sergiledi. Tartışmayı izleyen topluluğun alkışlarla verdiği tepkiler, Rutte'yi bir adım öne taşıdı.

Televizyon tartışması sırasında açıklanan son kamuoyu yoklamasına göre, Rutte'nin 24-28, Wilders'in de 20-24 milletvekili çıkarması bekleniyor. Son ankete göre, Tükiye ile yaşanan diplomatik kriz, şu ana kadar seçmenlerde ciddi bir etki yaratmadı.

BBC Türkçe
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