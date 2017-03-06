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PROMOSYON ÖDEMELERİNDE BİR MÜJDE DAHA

Promosyon ödemelerinde bir müjde daha

SGK Başkanı, emeklilerin en yüksek promosyon veren bankaya geçme haklarının olduğunu açıkladı.

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11.5 milyon emekliye promosyonda başvuru ve ödeme süreci başladı. 1.4 milyonu aşkın emekli şimdiden promosyonunu aldı. Promosyonda 3 yıllık dönem için taban tutarlar maaşa göre 300, 375, 450 lira olurken; bazı bankaların daha fazlasını teklif etme hazırlığı yaptığı belirtiliyor. Yeni teklifler merakla beklenirken; protokole konulan madde ile 3 yıllık söz verip promosyonu alanların da daha yüksek ödeme alma fırsatını değerlendirebilmesinin yolu açıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, protokol imzalayan bankalardan hangisi daha fazla promosyon öderse emeklilerin o bankadan maaşlarını çekebileceklerini dile getirdi.

'PROTOKOLE KOYDUK'

Daha önce bir bankadan promosyon almış olanlara ilişkin protokole bir hüküm koyduklarını belirten Bağlı, "Emeklimiz bu dönemde o bankayla devam etmek istiyorsa, tutar şu an konuştuğumuz rakamın altında ise banka aradaki farkı emeklimize ödemek zorunda. Eğer emeklimiz o bankadan ayrılmak istiyorsa, kalan zamana tekabül eden promosyon tutarını ödemek şartıyla ayrılabilir" dedi. Bağlı, şöyle devam etti: "Emeklimiz bankayı zarara uğratmamak için ve sözleşmeye de iki tarafın uyması için promosyonun geri kalan dönem için olan farkını ödemek şartıyla bir başka bankaya geçme hakkına sahiptir. Diyelim bin-2 bin lira arasında maaş alıyorsunuz, 375 lira A bankasından aldınız, 3 gün sonra duydunuz B bankası 450 lira veriyor. O parayı geri ödemek şartıyla hemen B bankasına geçme hakkına sahipsiniz."

ÖDEME TARİHİ BELLİ

Bazı bankaların promosyon ödemelerine başladığını belirten SGK Başkanı Bağlı, "TC kimlik numaralarının sonu 0-2 olanlar Mart, 4 ve 6 olanlar Nisan, 8 olanlar ise Mayıs ayı içerisinde promosyonlarını alacaklardır" dedi. Promosyon için emeklilerin 3 yıl maaşını başka bankaya taşımayacağını taahhüt etmesinin yeterli olduğunu vurgulayan Bağlı, "Otomatik ödeme, kredi kartı, kredili mevduat hesabı veya benzeri diğer finansal ürünleri kullanma zorunluluğu asla söz konusu değildir" diye konuştu..

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