''PROTEİN TOZU'' DEDİ, BONZAİ MADDESİ ÇIKTI

''Protein tozu'' dedi, bonzai maddesi çıktı

Atatürk Havalimanı'nda, Türkiye'de ilk kez görülen bir uyuşturucu türüyle yakalanan kadınla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

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Atatürk Havalimanı’nda Hong Kong’dan gelen Esra S.’nin valizinde iki protein tozu kabında 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Maddenin bir kilosuyla 900 kilo bonzai üretildiği belirtildi. Esra S.'nin yakınları, "Maddi durumları iyi olmamasına rağmen Esra hep seyahat ediyordu. Tatil amaçlı gibi duruyordu. Şaşırdık" dedi.

İstanbul'da narkotik polisleri 20 Ocak'ta Atatürk Havalimanı'nda Hong Kong'dan gelen Esra S. isimli kadını hareketlerinden şüphelenerek gözaltına aldı. Sabah gazetesinden Ferit Zengin'in haberine göre, havalimanındaki polis noktasına götürülen Esra S.'nin valizinde iki protein tozu kutusunda Türkiye'de ilk kez rastlandığı ifade edilen 6 kilogram "MDMB" adlı uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. Kadın, ele geçen tozun "protein tozu" olduğunu ve maddeyi kendisine sevgilisinin gönderdiğini savunurken, laboratuvar incelemesinde maddenin sentetik kannabinoid olduğu belirlendi.

Polis, değeri 12 milyon TL'yi bulan bu maddenin bir kilosuyla 900 kilo bonzai üretilebileceğini açıkladı. Kadın tutuklanırken, Hong Kong'da görüştüğü kişinin yakalanması için gerekli yazışmalar yapıldı.

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ERKEK ARKADAŞI VERDİ

Ürünün protein tozu olduğunu söyleyen Esra S., suçlamaları kabul etmedi. Polis, Esra S.'ye içi uyuşturucu hammaddesi dolu kutuları Hong Kong'da Türk sevgilisinin verdiğini tespit etti. Esra S. emniyetteki sorgusunun ardından tutuklandı.

Esra S.'nin Habertürk'e konuşan akrabaları, genç kadının yıllar önce anne ve babasının boşandıklarını ve maddi durumlarının iyi olmadığını belirterek şu bilgileri verdi: "Annesi tekstil atölyesinde çalışır. Maddi durumları iyi olmamasına rağmen Esra hep seyahat ediyordu. Tatil amaçlı gibi duruyordu. Şaşırdık.  Kandırıldığını düşünüyoruz"

Sabah
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