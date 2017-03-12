Protestocular Hollanda Caddesi tabelasını söktü

Ankara'da Hollanda Büyükelçiliği önünde devam eden protesto gösterilerinde elçilik binası önünde bulunan Hollanda Caddesi tabelası protestocular tarafından yerinden söküldü.

Elçilik binası önünde polis geniş güvenlik önlemi alırken, protestocular ellerinde Türk bayrakları ile saatlerce sloganlar attı. Elçilik binası önünde bulunan Hollanda Caddesi tabelasını yerinden sökmek isteyen bir protestocu tabelanın asılı bulunduğu direğe çıkarken, tabelayı yerinden sökemeyince protestocular bir araya gelerek tabelanın asılı bulunduğu direği yerinden söktü. Protestocular, yere attıkları tabelanın üzerine ayakları ile basarak tepkilerini gösterdi. Tabelanın bulunduğu direğe Türk bayrakları asıldı.