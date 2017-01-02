PSYBOT CEBİNİZDEKİ TERAPİST

PSYBOT cebinizdeki terapist

Psybot, ruhsal anlamda kendine yardım için geliştirilen bir mobil uygulama.

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Türkiye için bir ilk olan programın içindeki teknikler Bilişsel Terapi ve Şema Terapi ilkelerine göre hazırlandı.

Psybot, Psikonet ekibi tarafından kendine yardım için geliştirilen bir uygulama. Mobil cihazlara yüklenilebilen Psybot ile kişi kendine psikolojik olarak  rahatsızlık veren olayları çalışabiliyor.

Psybot için kişilerin günlük yaşamlarında karşılarına çıkan binlerce olay ve on binlerce olumsuz düşünce uzmanlar tarafından gözden geçirildi ve alternatif yollar geliştirmek için terapilerde kullanılan başlıca yöntemlerle beraber uygulama içine yerleştirildi. Projenin mimarı Şema Terapi konusunda yıllardır eğitim de veren psikiyatrist Doktor Alp Karaosmanoğlu.

Kullanıcı, canını sıkan olaylar üzerinde çalışırken uygulama daha önceden kategorize edilmiş bu bilgilerden faydalanıyor. Psybot ile çalışırken Olay- Çalış bölümünde yardım almak istediğiniz sorunu yazıyor ve program boyunca size sunulan soru ve yönergelerle ilerliyorsunuz. Amaç, kişi için alternatif düşünceleri bularak daha yapıcı çözümler üretebilmek. Yeni çözümler üretmek için yaptığınız çalışmalara daha sonra raporlar bölümünden ulaşabiliyor ve kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.

Psybot uygulamasının kullanımı ile bilgi almak için: 

www.psybotapp.com

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