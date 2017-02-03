PUTİN 16 GENERALİ GÖREVDEN ALDI

Putin 16 generali görevden aldı

Rusya lideri Putin, bazı bakanlıklarda görevli 16 generali görevden aldı.

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Rusya Devlet Başkanı Putin Acil Durumlar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi’nden 16 generali görevden aldı.

Hükümete ait olan publication.pravo.gov.ru sayfasından yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Acil Durumlar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi'nden 16 generalin görevine son verdiği belirtildi.

Bunun yanı sıra Yaroslavl Oblastı Savcısı da görevden alındı ancak yapılan değişikliklerin nedeni henüz bilinmiyor.

Putin’in imzaladığı aynı kararname uyarınca Vladlen Aksenov ve Pavel Barışev Acil Durumlar Bakanı Yardımcılığa, Oleg Kamşilov 5 yıllığa Kırım’ın Savcısı görevine atandılar.

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