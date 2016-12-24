Putin aşk hayatı sorulunca ajanlık yeteneğini kullandı

Rusya lideri Putin'in, geleneksel basın toplantısında yaptığı espriler de medyaya malzeme oldu. Putin'in canlı yayında yaptığı esprileri salonda gülüşmelere neden oldu.

Bir gazetecinin "Aşk hakkında bir soru sorabilir miyim?" sorusuna Putin, "Aşk hakkında bir soru mu? 3.5 saattir buradayız, burada daha fazla oturursak aşk nefrete dönüşecek." cevabını verdi.

Turkrus sitesinin haberine göre, Putin'in gazetecilerle yaşadığı bazı diyaloglar şöyle:

The Wall Street Journal muhabiri: “Seneye erken başkanlık seçimleri yapılması mümkün mü?”

Putin: “Hangi ülkede?”

ABD'li muhabir: “Rusya Fedrerasyonu’nda.”

Putin: “Mümkün, ama bunun gereği yok.”

“Ooo, Tatarlar burada. Tatarlar olmasa biz ne yaparız!”

Kırımlı gazeteciye: “Kerç köprüsünün nasıl inşa edileceğini düşündüm, siz ise ismini bulmuşsunuz.”

Rossiya 24 muhabiri: “Obama, ABD’de cumhuriyetçilerin yüzde 37’sinin size (Putin’e) sempati duyduğunu söyledi. Reagan mezarında ters dönerdi.

Putin: “Kimin mezarında ters döneceğini bilmiyorum, Raagan, partisinin zaferini görseydi memnun olurdu. Bizim dışımızda kimse Trump’ın zaferine inanmıyordu. ABD tarihinin, demokratlar dahil olmak üzere bazı önde gelen isimleri, herhalde mezarlarında dönerlerdi. Örneğin Roosevelt kesin...

Petrol devi Rosneft’in medyaya dava açmasıyla ilgili:

“Seçin ve diğerleri ne yapsınlar ya? Ellerinde copla gelip kavga mı etsinler?”

(Aile içi ilişkilere dair bir soru karşısında)

"Çocuklara tokat atmamak en iyisi. Çocuk yetiştirmenin daha iyi yöntemleri var."