Putin: "Desteklemeyeceğiz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Suriye hükümetine yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören hiçbir karar tasarısını desteklemeyeceğini açıkladı.

Putin'in açıklaması, Suriye hükümetine yönelik yaptırım çağrısı içeren Birleşmiş Milletler (BM) karar tasarısının bugün Güvenlik Konseyi'nde oylanması öncesinde geldi. Tasarı, Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandığını iddia ediyor.



'YAPTIRIMLAR MÜZAKERE SÜRECİNE GÜVENİ SARSAR'



Kırgız mevkidaşı Almazbek Atambayev ile Bişkek'teki görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Putin, "Suriye liderliğine yaptırım uygulanmasına gelirsek, bana göre bu şu anda tamamen uygunsuz olur. Zira yaptırımlar, müzakere sürecine yardımcı olmaz, ancak sürece güveni sarsar. Bu nedenle Rusya, Suriye'ye yönelik yeni yaptırımları desteklemeyecek" diye vurguladı.



Daha önce Rusya'nın BM Büyükelçi Yardımcısı Vladimir Safronkov da söz konusu karar tasarısını veto edeceklerini açıklamıştı.



SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIM KARAR TASARISI



ABD, Fransa ve İngiltere tarafından hazırlandığı ifade edilen karar tasarısı, çoğu askeri yetkili olmak üzere 11 Suriyeli'ye ve kimyasal silah geliştirdiği söylenen 10 tüzel kişiliğe seyahat yasağı getirilmesini öngörüyor. Tasarı Suriye ordusu ve hükümetine helikopter satılmasını, sağlanmasını ve sevk edilmesini de yasaklıyor.



RUSYA'NIN VETO ETTİĞİ 7. TASARI OLACAK



Söz konusu tasarı, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye ile ilgili olarak son 6 yılda veto ettiği 7. tasarı olacak.



BMGK'da bir tasarının kabul edilebilmesi için daimi üyeler olan Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve ABD'den her birinin onayı gerekiyor.