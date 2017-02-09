SON DAKİKASURİYE'DE ŞOK GELİŞME: RUS SAVAŞ UÇAKLARI TÜRK ASKERİNİ VURDU

PUTİN, ERDOĞAN'I ARAYIP BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Putin, Erdoğan'ı arayıp başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Yapılan resmi açıklamada görüşmede Suriye konusunun ele alındığı ve DEAŞ'a karşı askeri koordinasyonun artırılmasına karar verildiği bilgileri paylaşılmıştı.

Ancak bu görüşmeye ilişkin haberin haber ajanslarına düşmesinden kısa bir süre sonra Suriye'den gelen acı haber telefon görüşmesinin asıl içeriğini de ortaya çıkardı.

Rus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflar

TSK'dan yapılan açıklamada, Suriye'de Rusya'ya ait savaş uçağının "kazaen" Türk askerlerini vurduğu, 3 Türk askerinin şehit, 1'i ağır 11 askerimizin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Aynı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde başsağlığı dilediği de belirtildi.

Kremlin'den ise görüşme ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"Uluslararası terörle ortak mücadele çerçevesinde Suriye'deki kriz durumunun tüm kilit konularına ilişkin fikir alışverişi yapıldı. Vladimir Putin El Bab'da Türk askerlerinin hayatını kaybetmesine neden olan trajik olayın ardından baş sağlığı diledi. Suriye'de IŞİD ve diğer terör örgütlerine karşı operasyonlar sırasında askeri hatta koordinasyonun geliştirilmesi konusunda anlaşıldı. Rusya, Türkiye ve İran'ın aracılığıyla Astana'da gerçekleşen Uluslararası Suriye Müzakeresinin sonuçlarının hayata geçirilmesi değerlendirildi. Astana ve Cenevre süreçlerinin ilerletilmesi için aktif şekilde çalışılmaya hazır olunduğu birkez daha dile getirildi."

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