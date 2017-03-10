Putin ile Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rus lider Vladimir Putin ortak açıklama yaptı. Erdoğan, "Şüphesiz Cenevre sürecinin bizi sonuca taşıması için başta rejim olmak üzere, bütün tarafların samimiyetle çalışması gerekiyor. Bir terör örgütüyle diğerinin bertaraf edilmeyeceği de artık kabul edilmelidir. Özellikle 35 yıldır terörle mücadele eden bir ülke olarak, başta DEAŞ olmak üzere PYD, YPG, El Nusra gibi terör örgütleri bizim her an karşımızda olan terör örgütleridir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve milli birliğini hiç kimse tehlikeye atmamalıdır. Rusya ile eş güdüm halinde soruna adalet ve hakkaniyet temelinde bir çözüm bulunması için gayretlerimize devam edeceğiz" dedi. Erdoğan'dan Münbic ve Rakka ile ilgili de önemli mesajlar geldi.

İMZALAR ATILDI

Zirve sonrası Üst Düzey İşbirliği Toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin iki ülke arasında varılan anlaşmaların imzalandığı basın toplantısına katıldı.

PUTIN: 1 MİLYAR DOLARLIK ORTAK YATIRIM FONU KURUYORUZ

Putin şunları söyledi: Sayın Cumhurbaşkanı ile 1 sene içerisinde 4. görüşmeyi yapıyoruz. İkili kilit faaliyetler yeniden başlatıldı. Bakanlıklar arası, parlamentolar, bölgeler arası ilişkiler gelişiyor. Karşılıklı ticaretin ve hizmetlerin artırılmasına yönelik orta vadeli program imzalamış olduk. Yeni ortak yatırım fonu kuruyoruz. 1 milyar dolarlık sermayesi olacak. İlgili anlaşmanın imzalanmasına tanık oldunuz.

"Bu sene Gazprom büyük bir güzergahı da kuracak. Türk Akımı'ndan bahsediyoruz. Hem nükleer güç santrali hem de Türk Akımı çevre dostu olan iki projedir. Öncelikli hedeflerimizden bir tanesi sanayi ortaklıklarının kurulması. Özellikle ağır sanayi, oto sanayi alanında, kimya, inşaat ve ulaştırma alanında ortaklıkların kurulması planlanıyor. Kültüre alandaki işbirliğini de ele aldık. 2019 senesinde karşılıklı kültür ve turizm senesi olması planlanıyor. Rus turistlerin Türkiye'de güvenli şekilde tatil yapmasını sağlama konusunda görüşmeler yapıyoruz. Türkiye tekrar gözde ülke haline gelmeye başlıyor Rus turistler için"

"TÜRK CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Terörle mücadele konusundaki çabalarımızı birleştirme niyetindeyiz. Türkiye Rusya'nın çabaları sayesinde somut, doğrudan ihtilafa katılan taraflar arasında Astana'da siyasi müzakereler başlatılabildi. Türkiye, Rusya ve İran sayesinde ateşkes muhafaza ediliyor. Şiddet büyük ölçüde azaltıldı. İstihbarat teşkilatları ve askerlerin yardımı ile bunu gerçekleştireceğiz. Bir kez daha Türk cumhurbaşkanına içerikli görüşmeler için teşekkür ediyorum."

ERDOĞAN: TURİZMDE REKORA İMZA ATMAK İSTİYORUZ

Maalesef 2015 yılı sonunda bizleri derinden yaralan hadise sebebiyle ciddi zaman kaybettik. Ancak iki ülke dostluğu tüm provokasyonları aşacak durumda olduğunu gördük. İki ülke ilişkilerini normalleştirme yönünde önemli mesafeler kaydettik.

Karşılıklı güven unsurunu tesis etmek ve bunun ekonomik alana sirayet etmesini bekliyoruz. Rusya'nın ülkemizle ekonomik ilişkiler bağlamındaki kısıtlamalarını tamamen kaldırmasını bekliyoruz. Ancak bu şekilde geçmişte açıkladığımız 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmamız mümkün olacaktır. Zira bizler, iki ülke olarak 38 milyar dolar hedefini gerçekleştirmiştik fakat bu son olaylardan sonra 17 milyar dolara kadar düştük. Şimdi bunu tekrar telafi ederek inanıyorum ki bu kaybımızı önleyeceğiz. Özellikle turizm alanında bu yıl bir rekora imza atmak istiyoruz. Ben buradan Rus dostlarımızı ülkemize davet ediyorum. Gelsinler, Türkiye'nin tarihi, turistik, kültürel güzelliklerini onlar da görsünler.

MİLLİ PARAYLA TİCARET

Milli paralarla ticaretin artırılmasının önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle Rus vatandaşların Türkiye'deki ticaretlerinde Ruble, Türk vatandaşlarının Rusya'da Türk lirası kullanabileceğini belirtti. Erdoğan şöyle devam etti:Bunun ticaretimizin üzerindeki kur baskısını da hafifleteceğimizi düşünüyorum. Akkuyu ve Türk Akımı'ndaki işbirliğimizin diğer konularda emsal olacağına inanıyorum. Bugün imzaladığımız anlaşmalarla güçlü bir irade ortaya koyduk. Türk-Rus ortak yatırım fonunun kurulmuş olması ciddi bir adımın, güçlü bir adımın atılmış olmasıdır. Bu anlaşmalar ve bugün aldığımız kararlar kaybedilen zamanı telafi edecek, iki ülke ilişkilerinde sıçrama yaratacaktır

FIRAT KALKANI DEAŞ'A VURULAN EN BÜYÜK DARBE

"Suriye konusu üzerinde hassasiyetle durduk. Karadeniz Ekonomik İşbirliği konusu üzerinde durduk. Özellikle Azerbaycan-Rusya bunun yanına Türkiye üçlü işbirliği üzerinde durduk. Suriye'deki çatışmaların yükünü 911 km sınırı olması nedeniyle Türkiye çeken bir ülke. Burada dayanışmaya ihtiyacımızın olduğunu gündeme getirdik. 24 Ağustos'ta başlattığımız Fırat Kalkanı, DEAŞ'a vurulan en büyük darbedir."

"BİR TERÖR ÖRGÜTÜYLE DİĞERİ BERTARAF EDİLEMEZ"

Suriye'de insani yardım konusunda da Rusya ile Türkiye'nin işbirliği oradaki birçok mağduru rahata kavuşturabilecek adımdır. Astana toplantılarının Cenevre sürecinin tamamlayıcısı, destekleyicisi olarak başarılı geçtiğini ifade edebilirim. Türkiye ve Rusya'nın ortaya koyduğu iradenin payı var. Cenevre'nin sonuca taşınması için bütün tarafların samimiyetle çalışması gerekiyor.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ KİMSE TEHLİKEYE ATMAMALI

Bir terör örgütüyle diğerinin bertaraf edilmeyeceği bilinmelidir. Başta DEAŞ olmak üzere, PYD, El Nusra gibi terör örgütleri her an karşımızda olan örgütlerdir. Suriye'nin milli birliğini ve toprak bütünlüğünü kimse tehlikeye atmamalıdır. Soruna hakkaniyet temelinde gayretlerimize devam edeceğiz.

HER KONUDA HEMFİKİR OLMASAK DA...

Terör örgütlerinin ikili ilişkilerimizi zehirlemesine izin vermeyeceğiz. Her konuda hemfikir olmasak da, iletişim kanallarını açık tuttuk, tutmaya devam edeceğiz.

İSTİHBARAT PAYLAŞIMI

Türkiye ve Rusya’nın Suriye için istihbarat paylaşımıyla ilgili soruyu yanıtlayan Putin, bu paylaşım sayesinde ateşkesin sağlandığını belirtti ve "İstihbarat birimlerinin işbirliğini takdir ediyoruz" dedi.

MÜNBİC MESAJI

Münbiç sürecinde de bildiğiniz gibi şu anda orada Türkiye-Rusya olarak koalisyon güçleriyle bir işbirliği yapalım istiyoruz. Bu iş birliğiyle beraber Münbiç halkının oraya yerleşmesini sağlayalım. Yani terör örgütlerinin oraları işgali değil, kendi halkının oralara yerleşmesi en büyük arzumuzdur. Bundan sonra asıl hedef Rakka. Rakka biliyorsunuz DEAŞ'ın en büyük örgütlendiği yerdir ve elimizdeki rakamlara göre 3 bin civarında DEAŞ'lının oralarda olduğu, bize istihbaratın verdiği bilgilerdir.

İSTANBUL'DAKİ HELİKOPTER KAZASI

İstanbulumuzda bugün Eczacıbaşı'na ait helikopterin maalesef Büyükçekmece bölgesindeki bir kuleye çarpmak suretiyle içindeki iki pilot ile beş yolcu, dört tanesi Rus, üç tanesi Türk olmak üzere rahmetli oldular. Bunu burada ifade ederek ailelerine başsağlığı diliyorum. Gerek Rusya'daki ve bütün ailelerin acılarını bu vesileyle paylaşmak istiyorum."