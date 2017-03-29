Putin'den asker talimatı

Rusya Devlet Başkanı Putin'den çarpıcı bir talimat verdi. Rus haber sitelerinin yayınlarında asker sayısının 2 milyona çıkarılacağı bildiriliyor. Rusya son günlerde Afrin'de konuşlanmasıyla gündemde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Silahlı Kuvvetleri'ndeki asker sayısının yaklaşık 2 milyona çıkarılmasına yönelik bir talimat verdi.

Rusya hükümetinin resmi belgelerini yayınladığı internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ordudaki asker sayısının artırılması talimatı verdiği belirtildi.

Talimatta "Rus Silahlı Kuvvetleri'nin asker sayısı 1 Ocak 2017'den itibaren 1 milyon 897 bin 694'e, 1 Temmuz 2017'den itibaren 1 milyon 903 bin 51'e çıkarılsın" ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.

ÜSSÜ ORTAK KULLANIYORLAR

Gazetemiz hafta başında Rus askerlerin Afrin'de 4 bölgede konuşlandığını bildirmişti. İlker Akgüngör'ün haberine göre; Rus Ordusu, Afrin’de ilk olarak Kafr Janneh’e yerleşti. Bölgede YPG’ye ait olan üs Rus askerleri ve YPG militanları tarafından ortak kullanılıyor. Kuzeyi kayalık dağlar ile örülü olan Kafr Janneh, askerlerce karşı saldırılar için oldukça güvenli bir alan olarak niteleniyor. Kafr Janneh, TSK destekli ÖSO birliklerinin hakim olduğu Azez’e yaklaşık 8 km uzaklıkta bulunuyor.

Sınır bölgelerine yerleştiler

Afrin’in güneyinde Reyhanlı ile sınır olan Dayr Ballut, Rus askerlerinin bölgede konuşlandığı ikinci nokta oldu. Reyhanlı ile sınır olan bölgeden YPG’liler açtıkları ateşle bir Türk askerini şehit etti. Türk Ordusu şehit askeri için top atışlarıyla karşılık verince Rus askerleri YPG’ye destek olarak bölgeye geldi. Rus askerlerinin konuşlandığı bir diğer bölge ise Gazzaviye oldu. Afrin’in güneyinde yer alan bölge ÖSO unsurları, Nusra Cephesi ve diğer grupların hakim olduğu İdlib’in sınır çizgisine yaklaşık 6 km uzaklıkta bulunuyor.

Rus helikopterleri iniyor

Rus askerlerinin konuşlandığı bir diğer bölge ise Hatay’ın Hassa ilçesinin karşısında bulunan Raju oldu. Türkiye sınırına yaklaşık 5 km uzaklıkta bulunan YPG kontrolündeki Raju’yu hem Esed rejimine hem de Rus Ordusu silah ve mühimmat indirme noktası olarak kullanıyor. Suriye’nin kuzey batısında bulunan ve Rus Ordusu tarafından Suriye ile anlaşılarak kalıcı hale getirilen Himeymim Hava Üssü’ne kuş uçuşu 155 km uzaklıkta olan Raju’ya sık sık Rus helikopterlerinin iniş kalkış yaptığı bildiriliyor. Afrin’deki üst düzey YPG’lilerin Rusya’nın Hmeymim üssündeki toplantılara gidiş-gelişleri için iniş kalkışa müsait bölgenin kullanıldığı belirtiliyor.

Apache bekliyorlar

Al Monitor’da yayınlanan Fehim Taştekin imzalı yazıya göre Ruslar ile YPG 19 Mart’ta Hmeymim Üssü’nde yapılan toplantıda Rusya’nın Afrin’de bir merkez kurması için anlaştı. YPG’lilerin iddiasına göre ABD, Ruslarla ortaklığa ses çıkarmıyor. Rusya ile sağlanan mutabakattan sonra YPG’ye Amerikan askeri yardımları kesilmedi. ABD, Rakka operasyonu kapsamında zırhlı araçların yanı sıra ağır silahlar ve helikopter sevk etti. Kürtler Apache helikopterleri de bekliyor.