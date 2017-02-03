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PUTİN'DEN FLAŞ KARAR !

Putin'den flaş karar !

Rusya Devlet Başkanı Putin, 16 generali görevden aldı.

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Rusya Devlet Başkanı Putin Acil Durumlar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi'nden 16 generali görevden aldı.

Hükümete ait olan publication.pravo.gov.ru sayfasından yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Acil Durumlar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi'nden 16 generalin görevine son verdiği belirtildi.

Bunun yanı sıra Yaroslavl Oblastı Savcısı da görevden alındı ancak yapılan değişikliklerin nedeni henüz bilinmiyor.

Putin'in imzaladığı aynı kararname uyarınca Vladlen Aksenov ve Pavel Barışev Acil Durumlar Bakanı Yardımcılığa, Oleg Kamşilov 5 yıllığa Kırım'ın Savcısı görevine atandılar.

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