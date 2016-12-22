Putin'den korkutan açıklama !

Putin: Tüm savunma sistemlerini delip geçecek füzelere gereksinimimiz var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin, tüm savunma sistemlerini delip geçebilecek füzelere gereksinim duyduğunu söyledi.



Savunma Bakanlığı toplantısında konuşan Putin, "Stratejik nükleer güçlerin savaş potansiyelini güçlendirmemiz gerekiyor, hepsinden önce de füzeler bakımından. Şu anda var olan ve gelecekte geliştirilebilecek savunma sistemlerini delip geçebilecek füzeler geliştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Putin şöyle devam etti: "Nükleer olmayan stratejik güçlerimiz de Rusya'ya yönelik her tür askeri tehdidi etkisiz hâle getirmelerine imkan verecek yeni bir seviyeye çıkarılmalı."



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya saldırabilecek herhangi bir ülkeden çok daha güçlü olduğunu fakat gevşememeleri gerektiğini belirtti.

Putin, "Kendimizden emin bir biçimde söyleyebiliriz ki şu an da olası tüm potansiyel saldırganlardan daha güçlü" dedi.

Putin ayrıca, "Bir dakika için olsa bile gevşersek, birliklerin eğitiminde, ordu ve donanmanın modernleştirilmesinde büyük bir başarısızlık olmasına izin verirsek bu durum çabucak değişebilir." dedi.