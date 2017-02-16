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PUTİN'DEN TERÖR ÖRGÜTÜ AÇIKLAMASI

Putin'den terör örgütü açıklaması

Rusya lideri Putin, terör örgütlerinin Ortaoğu, Asya ve Avrupa'daki bazı ülkelerden yardım aldığını açıkladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası terör örgütlerinin Ortadoğu, Asya ve Avrupa'daki çatışmalarda belirli ülkelerden doğrudan yardım aldığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'de fakto terör ordusu' olan uluslararası terör örgütlerinin belirli ülkelerden destek aldığını söyledi.
 
Ortadoğu, Asya ve Avrupa'daki bazı ülkelerde kan akmaya devam ettiğini ve uluslararası terör örgütlerinin bu çatışmalarda aktif olarak yer aldığını kaydeden Putin, "Onlar, belirli ülkelerden gizli ve hatta doğrudan yardım alan de fakto terör orduları" dedi.

Rus lider, 2016 yılında tehditlerin arttığına, küresel ve bölgesel nüfuz merkezleri ve bazı ülkeler arasındaki rekabetin kızıştığına da dikkat çekti.
 
Putin, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) Rusya sınırı üzerinden  uyuşturucu, silah ve biyolojik kaynak kaçakçılığı yapılmasının önüne geçilmesini istedi.

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