Putin'den Türkiye ile ilişkiler hakkında çarpıcı açıklama

Rus büyükelçisinin suikaste uğramasına ilişkin Putin, "Bu olay Türkiye'yle ilişkilerimize zarar vermeyecek" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un çevik kuvvet polisi Mevlüt Mete Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin olarak "Karlov bu hafta Türkiye'de öldürüldü. Rusya herkesin adalete teslim edilmesi için çalışacak. Rusya, Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruşturmada her şeyin açığa çıkarılmasını yakından izleyecek" dedi.

Putin bir soru üzerine ''bu cinayet Türkiye ile ilişkilerimizi bozmayacak'' diye konuştu.

Putin’in bugünkü basın toplantısını izlemek için bin 437 gazetecinin akreditasyon işlemlerini tamamladığı açıklandı. Basın toplantısını izleyen gazetecilerin sayısı her yıl artıyor. Basın toplantısının ‘büyük’ olarak nitelenmesinin sebeplerinden biri Putin’in bu kadar kalabalık bir dinleyici kitlesine hitap ediyor olması.

Büyük basın toplantısını takip edecekler, salondaki gazeteci ve davetlilerle sınırlı değil. Putin’in merakla beklenen basın toplantısı Rossiya 1, Rossiya 24, Pervıy Kanal ile Mayak, Vesti FM ve Radio Rossii’den de canlı olarak yayınlanıyor. Öte yandan toplantının ‘büyük’ olarak tanımlanmasının nedenlerinden bir diğeri de belirli bir bitiş zamanının olmaması. Zira basın toplantısının ne zaman biteceğine Putin kendisi karar veriyor. Putin’in bu yıl 12. kez düzenlediği basın toplantılarının en uzunu 2008’de gerçekleşmişti. Bu basın toplantısı 4 saat 40 dakika sürmüştü. Putin’in geçen yılki basın toplantısıysa 3 saat 8 dakika sürdü. Putin, dün düzenlenmesi planlanan bu yılki büyük basın toplantısını Rusya’nın öldürülen Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un cenaze törenine katılmak için bugüne ertelemişti. Bu, Putin’in basın toplantısını ilk erteleyişi olmuştu.

Putin'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Sanıyorum, Raegan mezarında ters dönmez"

"(Trump'ın başkan seçilmesinde Rusya'nın rolü olduğu iddialarına ilişkin bir soru karşısında) ABD'de görevi tamamlanmak üzere olan yönetim ve Demokrat Parti'nin tüm başarısızlıkları için dış faktörleri suçluyorlar. Bunları ben mi yaptım? Bunlar, sistematik sorunlar. Cumhuriyetçi seçmenlerden birçoğunun Rusya Devlet Başkanı'nı destekliyor olması, bazı ABD'lilerin küresel meseleler ve geleneksel değerler konusunda bizim görüşlerimizi paylaştığını gösteriyor. Rusya ve ABD arasında iyi ilişkiler kurmak için iyi bir temele sahibiz. Sanıyorum, eski ABD Başkanı Ronald Raegan mezarında ters dönmez, partisinin kazandığı için mutlu olur.

"Rusya'nın potansiyel tüm saldırganlardan daha güçlü olduğunu söylemiştim. Bu, doğru. Saldırgan dediğimiz ne? Bize saldırı düzenleyebilecek ülkelerden bahsediyorum. Hem kara hem de deniz hem de havadaki nükleer güçlerimizi kuvvetlendirdik. Fakat bunu yaparken tamamen uluslararası taahhütlerimize bağlı kalıyoruz.

"ABD yönetimindeki bazı yetkililer neden ABD'nin dünyadaki en güçlü askeri güce sahip olduğunu söylüyor? Biz, bizim tüm saldırganlardan daha güçlü olduğumuzu söylüyoruz?

"Trump bunu seçim kampanyası sırasında da söylemişti"

"(ABD'nin 20 Ocak'ta görevli devralacak başkanı) Donald Trump'ın ülkesinin nükleer kapasitesinin artırılmasına ilişkin açıklamaları sürpriz değil. Bunu seçim kampanyaları sırasında da pek çok kez söylemişti.

"Tüm suçluların ortaya çıkarılması için çalışacağız"

"(Rusya'da yolsuzlukla suçlanan eski ekonomi bakanı Aleksey Ulyukayev ve Moskova'da öldürülen muhalif politikacı Boris Nemtsov'un davalarını takip edip etmediğine ilişkin bir soru karşısında) Takip ediyorum. Tüm suçluların ortaya çıkarılması için çalışacağız. Fakat bu Rusya'yla sınırlı değil. Ankara Büyükelçisi Karlov bu hafta Türkiye'de öldürüldü. Rusya herkesin adalete teslim edilmesi için çalışacak.

"(Erken devlet başkanlığı seçimlerinin düzenlenmesinin mümkün olup olmadığı sorusu karşısında) —Hangi ülkede? —Rusya'da. —Bu mümkün, ama gerekli değil.

"Rusya, Karlov'un ölümüyle ilgili her şeyin açığa çıkarılmasını yakından izleyecek"

"Rusya, Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruşturmada her şeyin açığa çıkarılmasını yakından izleyecek.

"Rusya Merkez Bankası'nın ülkenin ekonomisini canlandırmak için yanlış bir yol izlediğini kimse düşünmüyor.

"Rusya'da doğum oranı son dönemde biraz düşüş gösterdi fakat aynı zamanda ölüm oranı da düştü.

"Ekonomimiz makine üretimi ve tarım sayesinde gelişiyor. Tarım sektöründe büyüme gözlemliyoruz. Ülkeden sermaye çıkışının oranı da düşüyor. Rusya 2016'da 119 milyon ton tahıl üretti. Bu, harika bir sonuç. Rusya dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından biri.

"Problemlerimiz var mı? Evet var. Ekonomimizin büyümeye devam edeceğinden emin olmamız gerekiyor. Son birkaç aydır reel gelirde gerçek bir yükseliş gözlemliyoruz. Bu da iyimser olmamıza sebep oluyor.

"Rusya'da gayrisafi yurtiçi hasıla 2015'te yüzde 3.8 oranında daraldı fakat bu yıl 0.056 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Enflasyon oranı geçen yıl yüksekti ama bu yıl yüzde 6'nın altında, yaklaşık yüzde 5.5 olacak. Bu, 2011'den daha iyi bir rakam."