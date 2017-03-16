Putin'den Türkiye'ye övgü dolu sözler

Rusya Devlet Başkanı Putin yaptığı son dakika açıklamasında "Türkiye'yle Suriye'de terörle mücadele için başka planlarımız var" dedi. Ayrıca Putin'in Türkiye'yi öven sözleri de dikkat çekti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Ankara'nın Suriye'deki terörizmle mücadele etmek için başka planları da olduğunu söyledi.

ERDOĞAN İLE NE GÖRÜŞTÜ?

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz'ün güven mektubunu kabul ettiği törende konuşan Putin, "Türkiye ile ilişkilerimiz kendinden emin bir biçimde normalleşiyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 10 Mart'ta bir hayli başarılı bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmede, Türk Akımı ve Akkuyu gibi büyük enerji projelerinin gerçekleştirilmesi üzerinde özellikle duruldu" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ TAKDİR EDİYORUZ"

Aynı görüşmede, Suriye'de terörle mücadele ve siyasal çözüm konusunda ileride başka neler yapılabileceğinin de planlandığını belirten Putin, şöyle devam etti: "Rusya ve Türkiye'nin 'enerjik' rolü sayesinde Suriye hükümet güçleri ve silahlı muhalifler arasında çatışmasızlık sağlanabildi. Türkiye'nin bunun için oynadığı rolü biliyoruz ve onu takdir ediyoruz. Bunlar, Suriye konusunda barış görüşmelerinin düzenlenmesine yardımcı oldu."

Erdoğan ve Putin anlaştı

Bu arada Diriöz'ün yanı sıra İsrail, Ermenistan, Irak ve Kazakistan dahil 17 ülkenin büyükelçisi Rusya liderine güven mektuplarını sundu.

Kremlin'deki törenin ardından büyükelçiler Rusya'daki görevlerine resmen başlamış oldu.



Diriöz, ekim ayında Moskova büyükelçisi olarak atanmıştı. Diriöz, atamanın ardından Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Meşkov’a güven mektubunun kopyasını sunmuştu.