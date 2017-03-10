Putin'den vize müjdesi

Rusya Devlet Başkanı Putin: “Türk vatandaşlarına yönelik çalışma izinleri, vize kolaylığı ve Türk şirketlerine yönelik yasaklar en yakın zamanda kalkacaktır, bu konuda siyasi karar alındı. En yakın zamanda uygulanacaktır" dedi.

Türkiye-Rusya arasında yapılan anlaşmalar imzalandı. İkili anlaşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin ortak açıklama yaptı. Rus lider, Türk firmalarına iş vizesi yasağının kaldırılacağını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin: “Türk vatandaşlarına yönelik çalışma izinleri, vize kolaylığı ve Türk şirketlerine yönelik yasaklar en yakın zamanda kalkacaktır, bu konuda siyasi karar alındı. En yakın zamanda uygulanacaktır" dedi.