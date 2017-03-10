  • Bakan Çavuşoğlu'na miting izni yok !
  • Putin ile Erdoğan'dan kritik açıklamalar
  • Fenerbahçe'den muhteşem geri dönüş
  • Bakan'dan kıdem tazminatı açıklaması
  • Fetullah Gülen'den ''Hulusi Akar'' talimatı

PUTİN'DEN VİZE MÜJDESİ

Putin'den vize müjdesi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türk vatandaşlarına vize müjdesini verdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Rusya Devlet Başkanı Putin: “Türk vatandaşlarına yönelik çalışma izinleri, vize kolaylığı ve Türk şirketlerine yönelik yasaklar en yakın zamanda kalkacaktır, bu konuda siyasi karar alındı. En yakın zamanda uygulanacaktır" dedi.

Türkiye-Rusya arasında yapılan anlaşmalar imzalandı. İkili anlaşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin ortak açıklama yaptı. Rus lider, Türk firmalarına iş vizesi yasağının kaldırılacağını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin: “Türk vatandaşlarına yönelik çalışma izinleri, vize kolaylığı ve Türk şirketlerine yönelik yasaklar en yakın zamanda kalkacaktır, bu konuda siyasi karar alındı. En yakın zamanda uygulanacaktır" dedi.

AA
471
-
İşte AK Parti'nin yaptırdığı son anketteki sonuçİşte AK Parti'nin yaptırdığı son anketteki sonuç
KILIÇDAROĞLU: ''EĞER DOĞRUYSA EVET OYU VERELİMDERİZ''KILIÇDAROĞLU: ''EĞER DOĞRUYSA EVET OYU VERELİMDERİZ''
Tecavüz dehşeti ! İş ilanı için gitti, kabusu yaşadıTecavüz dehşeti ! İş ilanı için gitti, kabusu yaşadı
Kardeş katili 11 gündür her yerde aranıyorKardeş katili 11 gündür her yerde aranıyor
Hastanede ''kırmızı hemşire'' talimatı olay olduHastanede ''kırmızı hemşire'' talimatı olay oldu
BBP referandum için kararını verdi !BBP referandum için kararını verdi !
Fuhuştan yakalanan hamile kadın ortalığı ayağa kaldırdıFuhuştan yakalanan hamile kadın ortalığı ayağa kaldırdı
Seda Sayan ile Erkan Çelik ayrıldı mı ?Seda Sayan ile Erkan Çelik ayrıldı mı ?
Padişahlı referandum propagandasına tepkiPadişahlı referandum propagandasına tepki
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS