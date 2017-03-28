Pvp serverlar oyunları içinde metin2 pvp serverler yeri

Tek bir oyun türü olmayıp bir çok seçenek sunabilen pvp serverler oyuncuları eğlendirmeyi çok iyi biliyor. Tamamen eğlence ve arkadaşlık üzerine kurulmuş sağlam oyunlardan birisi. Bu tür oyunlar sadece eğlence amaçlı olup 1-2 saatte bu oyunda bir çok event ve yarışmalara katılmanız mümkün.

Pvp serverler de en çok oynanan tür metin2 olarak gözümüze çarpıyor. Metin2 pvp serverler özellikle son 5 yıldır oldukça popüler bir durumda. Sağlam oyun eventleri ve arkadaşlarınız ile grup olarak yapabileceğiniz bir çok turnuva ve savaşlar ile karakterinizin ve klanınızın gücünü gösterme imkanı bulabiliyorsunuz. Özellikle ws pvp turnuvaları ile oldukça iyi ödüller de kazanmanız mümkün. Sağlam bir karakter geliştirip oyunun tadını çıkarabilirsiniz

Sağlam bir karakter yapılandırması için: pvpserverlar.biz adresine gitmeniz karakterler kısmından yapılandırmalara bakmanızı tavsiye ederim. Eğer gm iseniz sitemizde gm kodları kısmından oyun yönetme kodlarınıda bulabilirsiniz. Şimdi karakterler için neler var bakalım.. Metin2 mmo pvp server oyunu oldukça karakter üzerine dayalı bir oyun olduğu için karakterinizi iyi geliştirmelisiniz. Metin2 pvp serverler de oldukça eğlenceli zamanlar geçirmek için sağlam bir oyuncu olmalısınız. Bunun için sizlere bir takım rehberler hazırlamayı uygun gördük.

Metin2 online oyunda başarılı olmak için metin2 pvp rehberlerine bakmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Aşağıda rehber konulardan bazı örnekler verilmiştir.

Metin2 Wslerde En İyi Karakter Hangisidir? Metin2 Pvp

Lycan - metin2 Lycan karakteri tam metin2 server rehberi

Metin2 pvp Sağlam Bedensel Savaşcı Efsun ve Statü Metin2 karakter rehberi

Lycan statü ve beceri gelişimi metin2 pvp serverlar Tam rehber

Sağlam Kara Büyü Sura Efsunları mt2 pvp rehberi

Sağlam Ninja ve Okçu Efsunları ve Statü dağılımı Metin2

Savaşçı 1-1 [WSlik] Efsunları metin2 de nasıl olmalı

Okçu Ninja Klavuzu (Efsunları!) metin2 pvp serverler için klavuz

Şaman İçin Savunma Efsunları Ve 1-1 Ws Efsunları

Ejderha gücü şaman statüleri nasıl verilmeli

Şuraya karşı Savunma Efsunları

Wslik En İyi Karakter Hangisidir Metin2