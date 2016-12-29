PYD, DAEŞ'in olmayan uçağını mı vuracak?

Obama yönetimi giderayak PYD'yi silaha boğuyor. Türkiye tepki gösterdiği zaman ise silah yardımı iddialarını yalanlıyorlar.

Ancak bölgeden gelen bilgiler ABD'nin açıkça yalan söylediğini gösteriyor.

Gazeteci Taha Dağlı ABD yönetiminin PYD'ye uçaklara karşı etkili olan füze sistemi MANPAD'ı vermeye hazırlandığını ileri sürdü.

Ancak işin garibi şu ana kadar IŞİD'in elinde uçak olduğunu dair bir bilgi bulunmuyor.

Yani PYD'li teröristler IŞİD'in uçaklarını vuracak.

Ama herkes biliyor ki bu silahlar başka yerlerde başka güçlere karşı kullanılacak.