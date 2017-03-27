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PYD LİDERİNDEN ŞOKE EDEN AÇIKLAMA

PYD liderinden şoke eden açıklama

PYD lideri Salih Müslim, Rakka'nın DEAŞ'ten temizlenmesi sonrası Rojava'daki sisteme katılmasını istediklerini açıkladı.

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PYD lideri Salih Müslim, Rakka'nın DEAŞ'tan kurtarılmasından sonra, Rojava'daki sisteme katılmasını umduklarını, ancak bunun "Rakka halkına" bağlı olduğunu söyledi.

Reuters'ın haberine göre PYD lideri Salih Müslim, Rakka kentinin terör örgütü DEAŞ'tan geri alınmasından sonra, terör örütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ve müttefikleri tarafından kurulmakta olan yerinden yönetim sistemine katılacağını tahmin ettiklerini belirtti.

DEAŞ'ın Suriye'deki operasyonlarının ana üssü olan Rakka, ABD'nin desteklediği terör örgütü YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu SDG'nin sürdürdüğü bir operasyonun hedefi.

Müslim, Rakka'nın DEAŞ'tan kurtarılmasından sonra kentin nasıl yönetileceğine "Rakka halkının" karar vereceğini, ancak kendilerinin Rakka'nın "demokratik federal sisteme dahil olmasını" beklediklerini söyledi.

'KARAR RAKKA HALKININ'

"Bunu bekliyoruz çünkü projemiz tüm Suriye için ve Rakka da bunun parçası olabilir" diyen Müslim, tek kaygılarının yalnızca Rakka halkının her şey hakkında söz sahibi olması olduğunu savundu.

Ancak Müslim, Rakka'nın "dost eller" tarafından yönetilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Müslim aksi takdirde Rakka'nın tüm Suriye'ye, özellikle de kuzey Suriye'ye, yani "özerk yönetimlerin" bulunduğu federal sisteme tehdit oluşturacağını kaydetti.

PYD'nin öncülük ettiği Suriye Demokratik Konseyi, geçen Aralık ayında "Kuzey Suriye Federasyonu"nu ilân etmişti. Bu Federasyon, henüz Suriye, Rusya ya da ABD tarafından tanınmıyor.

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