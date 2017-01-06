PYD MÜNBİÇ'TE KİMLİK DAĞITIYOR

PYD Münbiç'te kimlik dağıtıyor

Terör örgütü PYD Münbiç'te kimlik dağıtmaya başladı.

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Terör örgütü PYD/PKK, Suriye'de Fırat Nehri'nin batı kıyısındaki Münbiç ilçesinde, kimliği olmayan sivillere kendi mührünü bastığı sözde kimlikler dağıtıyor. Böylece örgüt, ABD'li yetkililerin "Münbiç'te PYD'li yok" açıklamalarını yalanlamış oldu.





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[Terör örgütü PYD, Münbiç'te kimlik dağıtıyor]

 

ABD'li yetkililerin Münbiç'te PYD/PKK'lı bulunmadığı iddialarını örgüt bizzat kendisi  çürütüyor. PYD/PKK, Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç'te, sivillere kendi  mührünü bastığı sözde kimlikler veriyor. "Kimlik"lerin üzerinde Kürtçe ve  Arapça, "Rojava Asayiş Güçleri Münbiç Asayişi" ve "Kobani Kantonu" yazıyor. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD, Fırat Nehri'nin batısı  kıyısında bulunan Halep'in Münbiç ilçesini, ABD'nin yoğun hava desteği ve askeri  yardımlarıyla geçen ağustos ayında ele geçirmişti. ABD, Münbiç'in DAEŞ'ten arındırılmasının ardından PYD/PKK'nın ilçeyi  terk edeceği konusunda Türkiye'ye verdiği güvenceyi yerine getirmemişti. Buna karşın ABD Dışişleri Bakanlığı, 7 ve 27 Eylül tarihlerindeki  açıklamalarında örgütün Münbiç'i terk ettiğini iddia etmişti. ABD yönetimi, 16 Kasım'da Başkan Barack Obama'nın DEAŞ'la Mücadele  Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün açıklamasıyla ağız değiştirmişti. McGurk, 16  Kasım'da, örgütün yerel unsurlara verdiği eğitimi tamamladıktan sonra ilçeden  ayrılacağını duyurarak teröristlerin ilçedeki varlığını itiraf etmişti.

KİMLİK DAĞTIYORLAR  

AA'nın Münbiç'te bilgi aldığı ve güvenlik nedeniyle isminin  açıklanmasını istemeyen kaynaklar, örgütün bölgeye yeni gelen veya kimliği  bulunmadığını söyleyen sivillere, örgüte ait mühür basılmış kimlikler dağıttığını  bildirdi.  20 Kasım tarihinde düzenlenen ve fotoğrafı sosyal medyada da  paylaşılan bir sözde kimlik belgesinin ön yüzüne basılan mühürde, Arapça "Özerk  Demokratik İdare" ve "Suriye Münbiç ve kırsalı İdari Meclisi" ifadeleri  görülüyor. Sözde belgenin arka yüzündeki mühürde de Kürtçe ve Arapça olarak,  "Rojava Asayiş Güçleri Münbiç Asayişi" ve "Kobani Kantonu" yazıyor.  AA muhabirinin Kobani'de (Ayn el-Arab) yaşayan bir sakinden aldığı  ancak güvenlik nedeniyle görüntüsünü yayınlayamadığı bir "kimlik belgesi" de  benzer ifadeler içeriyor. 19 Eylül'de düzenlenmiş sözde belgede, "Kobani Kantonu  Yürütme Meclisi" mührü bulunuyor. Türkiye'de işlediği suçlar nedeniyle kaçan ve yasa dışı yollardan  bölgeye gelen birçok kimseye de örgüt mührü taşıyan söz konusu "kimlik belgesi"  dağıtılıyor. 

Terör örgütü PYD/PKK, Suriye'nin kuzeyinde kontrol ettiği bölgelere  "batı" anlamına gelen "Rojava" ismini veriyor.  Örgüt, Halep ilinin kuzeydoğusundaki Kobani ilçesini ocak 2014'te  "kanton" ilan etmişti.  İsviçre'deki federal yönetimden esinlenen "kanton" tabiri, bir ülkenin  özerk birimlerini tanımlıyor.   Örgüt, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca Haseke, Kobani ve  Fırat Nehri'nin batısındaki Afrin ilçelerine hakim.  PYD/PKK, Münbiç ilçesine komşu Bab'ı da alarak, Fırat Nehri'nin doğusu  ve batısında ele geçirdiği bölgeleri birleştirmeyi hedefliyor.   Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Özgür Suriye Ordusu'nun yürüttüğü Fırat  Kalkanı Harekatı ise örgütün Bab'a ulaşmasına engel teşkil ediyor. Türkiye, sınırı boyunca uzanacak bir "terör koridoru"na izin  vermeyeceğini vurguluyor.

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