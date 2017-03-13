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PYD, MÜNBİÇ'TE SÖZDE YÖNETİM İLAN ETTİ

PYD, Münbiç'te sözde yönetim ilan etti

Suriye'nin Münbiç bölgesinde Esad rejimi, ABD ve Rusya'nın korumaya aldığı terör örgütü PYD/PKK, sözde yönetim kurduğunu duyurdu

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Terör örgütü PYD/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç ilçesinin idaresini üstleneceğini iddia ettiği bir sözde "sivil yönetim" kurdu.

Münbiç'teki gelişmeler ilk olarak, Suriye-Türkiye sınırındaki Kobani (Ayn el-Arab) ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'nın sözde sorumlusu Ewwas Eli'nin, Rus basınına yaptığı açıklamayla ortaya çıktı.

Eli, Münbiç'te örgütün "özerk yönetim kuracağı"nı açıkladı.

Ardından, terör örgütünün paravan kuruluşlarından Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından Münbiç'te tertiplenen organizasyonda, günlük hizmetleri sağlayıp yönetimi üstleneceği iddiasıyla sözde sivil yönetim kurulduğu ilan edildi. Açıklama, örgütün sosyal medya hesaplarından yazılı olarak yapıldı.

Türkiye'ye yönelik karalayıcı konuşmaların yapıldığı toplantıda, ABD’ye teşekkür edildi.

ABD ile PYD/PKK, terör örgütü mensuplarının ilçedeki varlığını Türkiye'nin tepkileri nedeniyle "SDG" ve "Münbiç Askeri Meclisi" gibi isimler ardına saklamaya çalışıyor.

Örgüte askeri yardımları devam eden ancak bunu inkar eden ABD'nin özel kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Münbiç'e yönelmesinden endişe ederek ilçenin kuzeyinde set oluşturmuştu.

ABD ile koordineli hareket eden Rusya da örgüt ve Beşşar Esed rejimine arabuluculuk yaparak, Münbiç'in batısındaki Fırat Kalkanı güçlerinin önününde rejim güçlerinin set kuracağını ilan etmişti.

Böylece Münbiç'teki terör örgütü varlığı, Fırat Kalkanı'na karşı ABD, Rusya ve Esed rejiminin korumasına alınmıştı.

AA
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