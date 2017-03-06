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PYD, TÜRK ASKERİNE SALDIRDI ! YARALILAR VAR

PYD, TÜRK ASKERİNE SALDIRDI ! YARALILAR VAR

Terör örgütü PYD'nin El Bab'da Türk askerine yönelik saldırısında 4 asker yaralandı.

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Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ele geçirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PYD'nin Mümbiç'ten havanlı saldırı düzenlemesi sonucu 4 Türk askeri yaralanırken, PYD mevzileri ateş destek vasıtalarıyla imha edildi.

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesi kırsalındaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının görev yaptığı bölgeye Mümbiç'ten PYD tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Muş 49'uncu Komando Tugayından bölgeye gönderilen 4 uzman çavuş yaralandı. Yaralı askerler tahliye edilerek, sınırdaki Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına götürüldü. Yaralı askerlerden biri helikopter ile Gaziantep'e, 3 asker ise 2 ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Mümbiç'teki PYD hedeflerinin ateş destek vasıtalarıyla imha edildiği bildirildi.

İHA
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