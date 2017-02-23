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PYD'Lİ TERÖRİSTLER SİVİLLERİ KATLETTİ: 5 ÖLÜ

PYD'li teröristler sivilleri katletti: 5 ölü

Askeri kaynaklar, PYD/PKK'lı teröristlerin Suriye'nin Azez bölgesine havan atışlarıyla düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 5 kişinin öldüğünü açıkladı.

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Askeri kaynaklar, PYD/PKK mensubu teröristlerce düzenlenen havan atışlarıyla Cibrin köyü hedef alındığını ve bölgede yaşayan ikisi çocuk, üçü kadın olmak üzere beş kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Askeri kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Harekâtı'nda El Bab'a yönelik operasyonlar başarıyla devam ettiğine dikkat çekerek şehrin kontrolü önemli oranda ÖSO kuvvetlerinin eline geçtiğini bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin de bir yandan DEAŞ terör örgütünü yok etmek için gayret sarf ederken diğer taraftan da kanlı terör örgütü PYD/PKK ile mücadelesini aralıksız olarak sürdürdüğü vurgulandı.

PYD/PKK terör örgütünün; Suriye'de demografik yapıyı dikkate almaksızın kaotik ortamdan istifade ile bölgede oldubittilerle mümkün olduğunca fazla toprak kazanımı sağlamak istediği ifade edilerek bu hain emellerine ulaşmak için de ne sivil insanların yaşamları ne insan hakları ne de uluslararası hukuk kurallarını dikkate almadıkları kaydedildi. Kadın, çocuk, yaşlı demeden bölge insanının yaşam haklarına tecavüz ettikleri vurgulandı.

Buna örnek teşkil eden birçok olaydan bir tanesi de 21 Şubat 2017 tarihinde saat 17.00 sularında Azez'in güneydoğusundaki Cibrin köyünde meydana geldiği belirtilerek PYD/PKK mensubu teröristlerce düzenlenen havan atışlarıyla Cibrin köyü hedef alınmış ve bölgede yaşayan ikisi çocuk, üçü kadın olmak üzere beş kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İHA
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