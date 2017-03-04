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PYD'NİN TÜN VUKUATLARI ABD'YE RAPOR EDİLDİ

PYD'nin tün vukuatları ABD'ye rapor edildi

Suriye Kürt Ulusal Konseyi Başkanı Bro, "PYD'nin yanlış bir müttefik olduğunu da ABD'lilere ilettik. Örgütün tüm hak ihlallerini ve Rojava'daki baskılarını belgelerle ABD'li yetkililerinin önüne koyduk." dedi.

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Bro, "Washington'daki temasları, PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki ENKS bürolarını basıp ateşe vermesi ve PKK'ya bağlı yerel militanların Suriyeli Peşmergelere saldırısı"nı değerlendirdi.

PYD'nin silahlı militanlarının sistematik şekilde ENKS çatısı altında yer alan siyasi partilere saldırarak baskı kurmaya çalıştığını belirten Bro, "PYD'nin siyaset dili şiddettir. ENKS'nin güçlü diplomasi ve siyasetinden korkuyor. Bu yüzden kadrolarımız ve bize destek veren halkın gözünü korkutmak için şiddete başvuruyor." dedi.

Örgütün, Kürtler arasında çatışma çıkarmak için büyük gayret içerisinde olduğunu söyleyen Bro, "Kürtleri birbirine düşürmek için örgütün ne çabalar harcadığının farkındayız. Bu oyunlara gelmeyeceğimiz gibi, baskılarına da boyun eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ABD'nin Suriye siyaseti net değil"

Washington'da ABD Dışişleri Bakanlığından bazı üst düzey yetkililerle görüştüklerini kaydeden Bro, "Görüşmeler sırasında ABD'nin Suriye siyasetinin net olmadığını tespit ettik. Onlara ENKS'nin nasıl bir rol oynayabileceği ve Rojava'da (Suriye'nin kuzeyinde) dengeleri değiştirebileceğini detaylı bir şekilde anlattık." diye konuştu.

"PYD'nin yanlış bir müttefik olduğunu da ABD'lilere ilettik." diyen Bro, "Örgütün tüm hak ihlallerini ve Rojava'daki baskılarını belgelerle ABD'li yetkililerinin önüne koyduk." dedi.

"Suriyeli Peşmergeler dengeyi değiştirecek"

Bro, Washington'daki temasları kapsamında, üst düzey yetkililerle yaptıkları görüşmeler sırasında PYD'nin silahlı militanlarına alternatif, düzenli bir gücün hazır olduğu konusuna da değindiklerini aktardı.

ENKS Başkanı Bro, "Roj Peşmergeleri'nin (Suriyeli Peşmergeler) Rojava'ya gitmeleri halinde bölgedeki dengelerin değişeceğini ve bunun nasıl meydana geleceğini yetkililere anlattık." dedi.

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