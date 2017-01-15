RADYO PROGRAMCISI BIÇAKLI KAVGADA ÖLDÜRÜLDÜ

Radyo programcısı bıçaklı kavgada öldürüldü

Denizli'de alkollü iki grup arasında küfürleşme nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada radyo programcısı 35 yaşındaki Burhan Çetinkanat yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

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Denizli'de radyo programcılığı yapan ve aynı zamanda güvenlik sistemleri satışı yaptığı işyeri bulunan Burhan Çetinkanat ve arkadaşları ile yoldan geçen 3 kişilik grup arasında, sözlü sataşmanın ardından küfürleşme başladı.

Alkollü olan iki grup arasındaki küfürleşme bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında evli, bir çocuk babası radyo programcısı Burhan Çetinkanat ile Adem Kılıç, Murat Kula, Cavit Kuzu ve Fahri Bozkurt yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Denizli Devlet ve Servergazi Devlet ve Pamukkale Üniversitesi hastanelerine kaldırıldı. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve 11 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Burhan Çetinkanat, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavisi sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bıçaklı kavgaya karışan İ.D. ile oğlu T.D. ve yaşı küçük olduğu için ismi açıklanmayan bir kişiyi gözaltına aldı.

DHA
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