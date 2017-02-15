Radyocu canlı yayında öldürüldü

Dominik Cumhuriyeti'nde radyo yayıncısı Luis Manuel Medina, bir Facebook canlı yayınında haber okurken öldürüldü.

Mail Online'ın haberine göre, saldırı Dominik Cumhuriyeti San Pedro de Macoris'teki bir AVM'de gerçekleşti. Kimliği belirlenemeyen saldırganlar radyoya geldiğinde DJ Medina haber okuyordu. Katiller odaya girdikçe DJ gözleriyle şaşkınlığını gizleyemiyor ancak yayına da devam ediyordu. Arka plandan gelen bir kadının "Ateş ediyorlar, Ateş ediyorlar" çığlıklarının ardından silah sesleri duyuluyor. Meydana gelen silahlı saldırıda 103.5 HICC radyo istasyonunun müdürü olan yapımcısı Leo Martinez de öldürüldü.