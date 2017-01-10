''Rafsancani öldürüldü'' iddiası İran'ı karıştırdı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin ölümü dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında kullandığı bazı ifadeler sosyal medyada tartışmaya yol açtı.

ÖLDÜRÜLDÜ SÖYLENTİLERİ İRAN'I KARIŞTIRDI



Kalabalıklar protesto yürüyüşü yaparken "Rafsancani'nin 2 saat içinde kalp krizi geçirip hastanede öldürüldüğü" söylentileri İran sokaklarını karıştırdı.



Eski İran Cumhurbaşkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Başkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği haberleri sonrası yüzlerce insan hastane önünde toplandı, sloganlar attı. Kalabalıklar protesto yürüyüşü yaparken "Rafsancani'nin 2 saat içinde kalp krizi geçirip hastanede öldürüldüğü" söylentileri de dolaşmaya başladı. Hızla yayılan bu söylenti nedeniyle millet, internet üzerinden Rafsancani'nin kaldırıldığı hastaneye gelmeleri yönünde davetler yapıldı. Rafsancani'nin ölüm haberi üzerine kızı Faize Haşimi’nin hastaneye gitmek üzere yola çıktığı gelen haberler arasında.

SAĞLIK BAKANINDAN DOKTORLARA SUÇLAMA



Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak İran Sağlık Bakanı Amir Mohsen Dayay'ın, doktorları suçlayıcı bir açıklamada bulunduğu bildirildi. Bakan Dayay'ın "Rafsancani"nin yanında kendi doktorları yoktu. Bana gelen haberlere göre dokrorlar, üzerine düşeni yapmamış" dediği öğrenildi.

HAMANEY'İN MESAJI OLAY OLDU

Hamaney taziye mesajında, İran kamuoyunda ve medyasında "Ayetullah" olarak anılan Rafsancani için bir alt ilmi seviye olan "Hüccetül İslam" unvanını kullandı.

İran liderinin, Rafsancani ile 59 yıllık tanışıklığı ve pek çok görevdeki birlikteliklerinden söz ederken "birbirimize karşı sevgimiz" yerine tek taraflı "onun bana karşı derin muhabbeti zarar görmedi" şeklinde bir ifade kullanması da dikkati çekti.

Hayatı boyunca devlet kademelerinde önemli görevlerde bulunan Rafsancani hakkında "hizmetleri" yerine "çabaları" kelimesini tercih eden Hamaney, usulen taziye mesajlarında kullandığı "Allah'tan yüksek derecelere ulaşması" (Uluvv-i derecat) dileği yerine "Allah'tan rahmet ve merhamet" dilemekle yetindi.

Hamaney'in mesajında yer alan bu ifadeler, ülkede özellikle sosyal medyada tartışmaya yol açtı ve iki eski dost arasındaki soğukluğun göstergesi olarak değerlendirildi.

İran'da "Ayetullah" unvanı, din eğitimi verilen medreselerde "dersi harici" (müçtehitlerin verdiği yüksek düzeyde fıkıh dersi) veren din adamları için kullanılıyor. Rafsancani, halk arasında "Ayetullah" olarak anılsa da ilmi çevrelerce "dersi harici" vermediği için "Hüccetül İslam" olarak kabul ediliyordu.

İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Başkanlığını yürüten ve 1989-1997 yılları arasında iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Rafsancani, dün geçirdiği kalp krizi sonucu 82 yaşında hayatını kaybetmişti. Rafsancani'nin cenazesi, yarın Tahran Üniversitesi'ndeki Cuma namazgahında düzenlenecek resmi törenin ardından kentin güneyinde bulunan Ayetullah Humeyni'nin türbesinde defnedilecek.

ÖLÜMÜNDE BİYOLOJİK TERÖR ŞÜPHESİ



İran, yaklaşık 4 ay sonra sandık başına gidecek. Yaklaşan seçimler öncesi Rafsancani'nin aniden hayatını kaybetmesi, sağlık bakanının "doktorlar görevinin yapmamış" şeklindeki bu açıklaması kuşkuları besledi. Şüpheli bulunan ve sokaklarda "ölmedi; öldürüldü" denilen Rafsancani'nin vefatında konuşanlan bir şüphe ise biyolojik terör.

