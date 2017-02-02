RAHİBELER HAMİLE KALDI SKANDAL ORTAYA ÇIKTI

Rahibeler hamile kaldı skandal ortaya çıktı

Geçtiğimiz yıl 5 Kuzey Afrikalı göçmene kapılarını açan Milano'daki kadın manastırının 9 rahibesi hamile kalınca skandal ortaya çıktı.

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Göçmenlerle ilişkiye girdiği iddia edilen rahibeler, kendilerini, "Onların sevgi ve teselliye ihtiyacı vardı" şeklinde savundu.

Sputnik'te yayınlanan haberde, İtalya'da Giornale Italiano gazetesi, Milano'daki kadın manastırının geçtiğimiz Temmuz ayında Kuzey Afrika'dan gelen 5 göçmene kapılarını açtığını bildirdi. Rahibeler, zulümden kaçan göçmenlere yardım ederek tanrıyı hoşnut edeceklerini düşündü. Manastırdaki düzenden sorumlu baş rahibe, annesi hasta olduğu için geceleri manastırdan ayrılmak zorunda kaldı. Bu durumdan istifade eden genç rahibeler, geceleri göçmenlerle geçirdi. Aradan 6 ay geçtikten sonra 9 rahibenin hamile olduğu ortaya çıktı.

RAHİBELERDEN 'MERYEM ANA'LI SAVUNMA

Gazeteye konuşan rahibeler, göçmenlerle ilişkiye girmediklerini iddia ediyor: "Kötü bir şey yapmadık. Onların sevgi ve teselliye ihtiyacı vardı. Meryem de bakireyken hamile kaldı ve baş rahibe de bizim gibi onun suçsuzluğuna inanıyor. Bizlere böyle bir mucize lütfedildi, bunun başka açıklaması yok. Bunun için Tanrı'ya şükrediyoruz."

'RAHİBELERLE ÇOK EĞLENDİK, İtalya'YA TEŞEKKÜRLER'

Ancak göçmenlerden birinin gazeteye yaptığı açıklamada, olayın rahibelerin anlattığı şekilden farklı geliştiği anlaşılıyor: "Rahibelerle çok eğlendik ve tüm tanıdıklarımıza bu yeri tavsiye edeceğiz. Rahibelere teşekkürler, İtalya'ya teşekkürler. "Baş rahibe, göçmenlerle ilişkiye giren rahibelerden istifa etmelerini talep etti.

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