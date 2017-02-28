Rahmi Koç oğlunun ölümünden o ismi sorumlu görüyor

İşadamı Mustafa Koç'un ölüm yıldönümündeki anmalarda yakın arkadaşı Serdar Cümbüş'ün olmaması dikkat çekmişti. Cümbüş'e babası Rahmi Koç'un "sakın gelmesin" dediği iddia edildi.

Konuyu yazan Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, "Rahmi Bey, Serdar Cümbüş yüzünden Mustafa Koç'un yaşam tarzının değiştiğini, daha hareketli bir sosyal yaşama başladığını ve yoğun çalıştığı için de kalbinin bu tempoya dayanamadığını söylüyormuş" ifadelerini kullandı.

Sabah yazarı şunları kaleme aldı:

"55 yaşında vefat edip herkesi gözyaşlarına boğan işadamı Mustafa Koç'u ölüm yıl dönümündeki anma törenlerine, sevenleri akın ederken ünlü işadamı Serdar Cümbüş'ün olmaması dikkatimi çekmişti. Hem Zincirlikuyu'daki kabri başındaki törende, hem de Koç Holding binasında okutulan mevlitte Serdar Bey'i görmeyince çok şaşırmış ama objektiflere yansımamıştır diye düşünmüştüm. Çünkü Serdar Cümbüş, Mustafa Koç'un bir numaralı kankasıydı, yedikleri içtikleri ayrı gitmezdi. Fakat öğrendim ki, Serdar Bey hakikaten kankasının ölüm yıl dönümünde ne mezarına gitmiş, ne de mevlidine...

SERDAR CÜMBÜŞ YÜZÜNDEN YAŞAM TARZI DEĞİŞMİŞ!

Peki neden gitmemiş? İşte asıl ilginç olan bu! Kulağıma gelenlere göre, Serdar Cümbüş'ün mezara ve mevlide gelmesini Mustafa Koç'un babası Rahmi Koç istememiş. Serdar Bey'e haber gönderip "Sakın gelmesin" demiş. Çünkü sosyetede konuşulanlara göre Rahmi Bey, oğlunun erken yaşta kalbine yenik düşmesinin sebebi olarak Serdar Cümbüş'ü görüyormuş.

Rahmi Bey, Serdar Cümbüş yüzünden Mustafa Koç'un yaşam tarzının değiştiğini, daha hareketli bir sosyal yaşama başladığını ve yoğun çalıştığı için de kalbinin bu tempoya dayanamadığını söylüyormuş.

Anlaşılan Rahmi Bey yaşadığı sürece, Serdar Cümbüş, Koç Ailesi'ne pek yaklaşamayacak!"