RAKI İÇİRİP CİNSEL TACİZDE BULUNDU

Rakı içirip cinsel tacizde bulundu

Antalya'da 14 yaşındaki kız kardeşine rakı içiren kişi cinsel tacizde bulundu.

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Antalya'da küçük yaşta evlatlık verilen kız kardeşi 14 yaşındaki S.A.'ya rakı içirip cinsel tacizde bulunup cep telefonuna kaydeden 30 yaşındaki S.E., tutuklandı.

Yıllar önce evlatlık verilen S.E., 14 yaşına geldiğinde gerçek ailesini bulmak istedi. Facebook'tan bir unlu mamüller firmasında çalışan ağabeyi S.A.'ya ulaşan S.E., geçen 27 Ağustos akşamı evine gitti. S.A., birlikte alkol aldığı kardeşinin kendinden geçmesi üzerine küçük kızın kıyafetlerini çıkarıp banyoda duş aldırdı. Kardeşini taciz eden S.A., bu eylemini de cep telefonuyla kaydetti.
 
S.E. olaydan 5 gün sonra, telefonunu çalıştığı işyerinde şarj etmesi için patronunun eşi A.S.'ye verdi. A.S. telefonun ekranına yanlışlıkla dokununca açılan son silinenler klasöründe, olay günü çekilen kamera görüntüleriyle karşılaştı. Mağdureyi görüntülerden tanıyan A.S., bu görüntüleri önce eşine, ardından kendi telefonuna aktarıp polise ihbarda bulundu. Olaydan sonra S.E. gözaltına alındı. Yaptıklarından pişman olup çektiği görüntüleri sildiğini ileri süren S.E., tutuklandı. 
 
Alkollü olduğu için kendisine yapılanları hatırlamayan küçük kız, durumu polisten öğrendi. Görüntülerden ağabeyini teşhis eden S.A., şikayetçi oldu. Bakire olduğu ve tecavüze uğramadığı tespit edilen küçük kıza cinsel istismardan 12 yıla kadar hapsi istenen S.E. hakkında Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın ilk duruşmasına mağdure katılmadı. Tutuklu yargılanan S.E. ise olay günü alkollü olduğu için yaptıklarını hatırlamadığını ve çok üzgün olduğunu söyledi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

DHA
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