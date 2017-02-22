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RECEP İVEDİK HAKKINDA İLGİNÇ İTİRAF

Recep İvedik hakkında ilginç itiraf

Armağan Çağlayan, gişe rekoru kıran "Recep İvedik" filmi hakkında itirafta bulundu.

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Armağan Çağlayan şimdilerde gişe rekoru kıran ‘Recep İvedik’ filmi hakkında öyle bir itirafta bulundu ki…

Açık sözlülüğüyle dikkat çeken Armağan Çağlayan son zamanlarda en çok konuşulan ‘Recep İvedik 5’ filmi hakkında ilginç bir itirafta bulundu!

Vizyona girdiği günden bu yana gişe rekoru kıran hatta kendi serisindeki filmleri bile geride bırakan Recep İvedik 5 filmini eleştirenlere kendi Twitter hesabından sitem ederken çok ilginç bir “bilgiyi” de paylaştı.

Çağlayan yıllar önce ilk Recep İvedik’in senaryosunun kendisine geldiğini itiraf etti. İşte Armağan Çağlayan’ın itirafı:

"Sinemada başarı gişe değil mi? Filmini seyredilsin diye yapmıyor musun? Recep İvedik gayet de başarılı iş. Beğenmiyorsanız siz gitmeyin.  Recep İvedik tamamen ticari olarak yapılmış bir film. Yapımcısının "sanat filmi" iddiası yok ki zaten. Dolayısı ile tek ölçü gişe. Bu arada ne kadar öngörüsüz olduğumu da anlatayım. Recep İvedik serisinin ilk senaryosu benim çalıştığım şirkete geldi. Bana okuttular"

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