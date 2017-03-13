  • ''Hollanda polisi bize köpeklerle saldırdı''
  • Aile Bakanı Kaya, Schengen ülkelerine giremeyecek
  • Ankara'da AIDS'li engellinin yaşadıkları şoke etti
  • PYD, Münbiç'te sözde yönetim ilan etti
  • Hollanda Başbakanı'ndan skandal Türkiye açıklaması

RECEP İVEDİK MAHKEMEYE KOŞTU

Recep İvedik mahkemeye koştu

Şahan Gökbakar, Recep İvedik 5 filmini internette yayınlayan kişiler hakkında şikayetçi oldu.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Şahan Gökbakar, Recep İvedik 5'i internete servis eden kişilerin cezalandırılması talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvurdu

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Recep İvedik serisinin 5'incisi 16 Şubat'ta vizyona girdikten kısa süre sonra bazı internet sitelerinde yayımlandı. Bunun üzerine filmin başrol oyuncusu ve yapımcısı Şahan Gökbakar internete filmi servis eden kişilerin cezalandırılması talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvurdu. Gökbakar şikâyet dilekçesinde, filmin gösterildiği internet sitelerinin linklerine erişimin engellenmesini istedi. Gökbakar geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dava açacağının sinyalini vermişti.

Sabah
828
-
Danimarka'dan Yıldırım'a erteleme teklifi !Danimarka'dan Yıldırım'a erteleme teklifi !
YGS'ye geç kalanlar gözyaşı döktüYGS'ye geç kalanlar gözyaşı döktü
Ankara'da dehşete düşüren olayAnkara'da dehşete düşüren olay
Hollanda'yı böyle protesto ettilerHollanda'yı böyle protesto ettiler
KILIÇDAROĞLU: İLİŞKİLERİMİZİ ASKIYA ALINKILIÇDAROĞLU: İLİŞKİLERİMİZİ ASKIYA ALIN
DEAŞ'tan bubi tuzağı !DEAŞ'tan bubi tuzağı !
BAKAN ÇAVUŞOĞLU: BİZ BUNUN HESABINI SORACAĞIZBAKAN ÇAVUŞOĞLU: BİZ BUNUN HESABINI SORACAĞIZ
İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan Hollanda-Türkiye yorumuİngiltere Dışişleri Bakanı'ndan Hollanda-Türkiye yorumu
Hollanda polisi Erhan Çelik'e de saldırdıHollanda polisi Erhan Çelik'e de saldırdı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS