Recep İvedik mahkemeye koştu

Şahan Gökbakar, Recep İvedik 5'i internete servis eden kişilerin cezalandırılması talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvurdu

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Recep İvedik serisinin 5'incisi 16 Şubat'ta vizyona girdikten kısa süre sonra bazı internet sitelerinde yayımlandı. Bunun üzerine filmin başrol oyuncusu ve yapımcısı Şahan Gökbakar internete filmi servis eden kişilerin cezalandırılması talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvurdu. Gökbakar şikâyet dilekçesinde, filmin gösterildiği internet sitelerinin linklerine erişimin engellenmesini istedi. Gökbakar geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dava açacağının sinyalini vermişti.