Referandum desteği karşılık MHP'ye koltuk verilecek mi ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından İlnur Çevik, MHP'li isimlere bakanlık verileceği iddialarını ''palavra'' olarak niteledi.

Yurt gazetesine konuşan Çevik iddiaların CHP'liler tarafından ortaya atıldığını ileri sürdü. İşte İlnur Çevik'in konuyla ilgili sorulara verdiği cevaplar:

MHP’lilere çamur atıyorlar

*Partili cumhurbaşkanlığı sistemi hayata geçerse, kabinde MHP’li bakanların da olabileceği konusunu size sormak istiyorum. Şu an için bir söylem niteliğinde ama netlik kazanmış bir durum var mı?

Yok canım, bu palavra!

*En yetkili ağızların birinden duyalım o halde. Gazeteciler yazıyor, televizyonlarda da konuşuluyor. Nedir bunun içeriği?

MHP, AK Parti ile birlikte anayasa değişikliklerine oy verdi diye, MHP’lilere çamur atılıyor. Affedersiniz ama kabul edilir bir şey değil. Burada MHP fikrini ortaya koyuyor. HDP de aleyhinde oy kullanıyor, “HDP’liler ile CHP’liler birleşti” diyebilir miyiz? Bunu MHP’lilere mahsus yapıyorlar. “Bak MHP’liler ne yapıyor?” diye caydırılmaları isteniyor.

*Peki, bu söylem nereden ortaya çıktı?

Siz etrafınıza sorun onu…

*Binali Yıldırım bu konuyla ilgili hiç konuşmadı mı?

Binali Yıldırım böyle bir şeyi hiç dillendirmedi. Sadece “İleride MHP’liler de girebilir” dedi. Bakın ileride, 2019’dan sonra bir hükümet kurulacak. O hükümette, cumhurbaşkanı olarak eğer Sayın Recep Tayyip Erdoğan seçilirse, kendine göre bir kabine oluşturmayacak mı? Veya kim cumhurbaşkanı olursa kendine göre bir kabine oluşturacak. Peki, o kabine partiye mi dayanacak? Hayır. Orada MHP tandanslı insanları alabilir. Kürt tandanslı insanları, hatta sosyal-demokrat insanları da alabilir.