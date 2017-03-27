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REFERANDUM İÇİN İLK OY KULLANILDI

Referandum için ilk oy kullanıldı

Anayasa değişikliği referandumu için, gümrük kapıları ve havalimanlarında oy verme işlemi başladı.

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Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin oy kullanabildiği gümrük kapılarında Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında oy verme işlemi başladı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimine göre, havalimanında oy verme işlemi için hazırlıklar günler öncesinde tamamlandı. Yurt dışında yaşayan seçmenler için Atatürk Havalimanı geliş ve gidiş katına toplam 12 sandık konuldu.

Yurt dışında yaşayan, seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardından oylarını kabinlerde kullanarak, sandığa attı.

Oylamanın saat 08.00'e başlamasının ardından sandıkların önünde yoğunluk oluştu.

Gümrük kapılarında oy verme işlemi, 16 Nisan saat 17.00'ye kadar sürecek.

AA
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