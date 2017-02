Referandum mitinglerine özel polisler geliyor

Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemini içeren anayasa değişikliğine yönelik referandum kampanyası için liderler meydanlara inmeye hazırlanırken, hükûmet provokasyon ve saldırı ihtimaline karşı mitingler için yeni önlemleri devreye sokma kararı aldı.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında hafta başı yapılan Bakanlar Kurulunda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun terörle mücadele ve referandum kampanyası için alınacak güvenlik önlemleri konusunda detaylı bir sunum yaptığı öğrenildi. Terör örgütlerinin referandum yaklaşırken sansasyonel eylemler yapabileceği, siyasiler başta olmak üzere ses getirecek saldırılara yönelebileceği ihtimali sebebiyle özellikle miting alanlarında geniş güvenlik tedbirleri alınacağı bilgisi verildi. Referandumu sabote etmeye yönelik olaylara meydan verilmemesi için son dönemde sonuç alıcı operasyonların yapıldığı da kaydedildi.



Referandum kampanyası için Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere siyasi parti liderlerinin yapacağı mitinglerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik görev yapacak özel bir ekip oluşturuldu. Yaklaşık 2 bin polisten oluşan özel ekip, mitingler için alınacak güvenlik önlemleri konusunda özel eğitimden geçirildi. Her parti için 350-400 civarında polis tahsis edildi. Bu polislerin üniformaları diğer güvenlik görevlilerinden ayrı olacak. Miting alanındaki bütün tedbirlerden sorumlu olacak ekip, yüz tanıma sistemi dâhil her türlü teknolojik imkândan yararlanacak. AK Parti, CHP ve MHP’nin düzenleyeceği her miting için önceden o şehre gidip tüm önlemleri alacak ‘Referandum polisleri’ 16 Nisan’a kadar görev yapacak.