Referandum öncesi 16 müjde

16 Nisan'da yapılacak başkanlık referandumu yaklaşırken hükümetin açıkladığı ekonomik müjdeler art arda gelmeye devam ediyor. Türkiye referanduma doğru ilerlerken, KDV-ÖTV indirimleri ve GSS affı gibi 16 düzenleme dikkat çekiyor.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre Hükümetin referandum müjdelerine her geçen gün yenisi ekleniyor. Yabancı kaynak girişinin azalması, ekonominin yavaşlaması ve işsizliğin artmasıyla birlikte oy kaygısına kapılan hükümet, referanduma kadar ekonomiyi canlı gösterecek, istihdamı artıracak türden birbiri ardına geçici müjdeler açıklıyor. Ancak bu geçici müjdeler referandumun yapılacağı 16 Nisan tarihinden sonra rafa kalkacak.

İşte o geçici müjdeler: