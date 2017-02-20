Referandum sonrası MHP'li Bakan iddiası

Başbakan Binali Yıldırım referandumdan sonra kabineye MHP'li bakanların gireceğini iddiasıyla ilgili "Olasılıklara göre amel olmaz. Bizim gündemimizde şu anda referandum var. AK Parti ve MHP'nin referandum birlikteliğinin arkasında hesap kitap yok" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım bir dizi temaslarda bulunmak için gittiği Almanya ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. 16 Nisan’da yapılacak yeni anayasa referandumuyla ilgili konuşan Başbakan Binali Yıldırım, ‘hayır' oyu kullanacakların terörle yanyana koyulmadığının savundu ve referandumdan sonra kabineye MHP’li bakanların gireceğini iddiasına da yanıt verdi.

Referandum için yapılan oy polemiğini “Ne evet, ne hayır. Bu ülke bölünmez.” sözleriyle değerlendiren Başbakan Yıldırım şöyle konuştu: “Bir yanlış anlaşılma varsa düzeltmiş olayım. Bizim vatandaşın tercihine müdahale etmek, onları terör örgütünün yanına koymak gibi bir düşüncemiz olamaz. Biz bir hassasiyetten bahsediyoruz. Terör örgütlerinin kararı ortada. Türkiye’nin bekası için, vesayet sistemini ortadan kaldırmak için bu değişikliği öngörüyoruz.”

MHP’YLE ORTAK KAMPANYA

Yıldırım, referamdum sürecinde, “MHP ile ortak kampanya yapacak mısınız?” sorusuna da ise şu yanıtı verdi: “MHP ayrı parti, biz ayrı partiyiz. Bizim bir amaç birlikteliğimiz var. Bu anayasa değişikliğini birlikte yapmaya karar verdik. Onlar kendi biz kendi kampanyamızı yapacağız. Birlikte program yapmanın önünde bir engel yok. Uygun şartlar oluşursa, birlikte program yaparız. Ama adı konmuş bir şey yok. Ortak mitingden ziyade bir etkinlik olabilir. Kısa vadede bir şey öngörmüyoruz.”

KABİNEDE MHP’Lİ BAKAN

Başbakan, referandumdan sonra kabineye MHP’li bakanların gireceğini iddiasıyla ilgili de, “Olasılıklara göre amel olmaz. Bizim gündemimizde şu anda referandum var. AK Parti ve MHP’nin referandum birlikteliğinin arkasında hesap kitap yok.” dedi.

CHP’YE YENİKAPI ÇAĞRISI

Başbakan, Yenikapı ruhuna atıfta bulundu ve CHP’ye şu çağrıda bulundu: “Yenikapı ruhu MHP ve AK Parti’de hiç yok olmadı, hiç eksilmedi. Aslında CHP’de de vardı. Ama yavaş yavaş ruh bedenden ayrılmış gibi görünüyor. Ama çıkmayan candan ümit kesilmez denir. CHP’nin yeniden bu sürece dahil olmasının önünde hiç bir engel yok.”