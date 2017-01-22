REFERANDUM SONUCU NE OLUR ? ANKETLER NE DİYOR ?

Referandum sonucu ne olur ? Anketler ne diyor ?

Türkiye'nin referanduma gideceği kesinleşti. Anket şirketleri peş peşe son anket sonuçlarını açıkladı.

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Anayasa referandumu için geri sayım başladı. Peki referandum sonuçları ne olur? Gelen ilk referandum anketi sonuçlarına göre evetçiler açık ara önde.

ORC Araştırmanı'nın yayınladığı referandum anketi sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 62'si yönetim sistemi değişikliğine 'evet' dedi. Anayasa teklifinin Meclis'teki görüşmeleri sırasında yapılan ankette katılımcılara "İçeriğinde Cumhurbaşkanlığı Sisteminin de yer aldığı anayasa değişikliği, referanduma giderse tercihiniz ne yönde olur?" sorusu sorulmuştu. Ankette "Evet oyu veririm" diyenlerin oranı yüzde 62 çıktı. 'Hayır oyu veririm' diyenlerin oranı ise yüzde 38 oldu.

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SEÇMENİN YÜZDE 70'İ ERDOĞAN'I KABUL EDİYOR

Bir diğer araştırma verisi ise Andy-Ar Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Acar'dan geldi. Habertürk Televizyonu'nda yayınlanan Habertürk Gündem programına katılan Acar, seçmenlerin yüzde 70'inin Erdoğan'a karşı bir kabulü olduğunu söyledi.

Acar, referandum sonuçlarında kritik öneme sahip olan MHP oylarına ilişkin de anket sonuçlarını açıkladı. Acar, "MHP 1 Kasım seçim sonuçlarını koruyor" dedi. MHP, 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimleri'nde yüzde 11.9 oy almıştı. 

SEÇMEN ERDOĞAN SONRASINI SORGULUYOR

Acar, seçmenlerin referandum tercihi yaparken, Erdoğan sonrası dönemi düşündüğünü belirterek, "Yüzde 10 AK Parti seçmeni Erdoğan sonrasını sorguluyor" dedi.

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