Referandum takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda değişikliğe gidilmesine ilişkin anayasa referandumu ile ilgili seçim takvimi Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayfasında yayımlanan takvimde, "Yüksek Seçim Kurulunun 11 Şubat 2017 tarih ve 74 sayılı kararı ile anayasa değişikliği halkoylamasının 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılması karar altına alınmıştır" denildi.

Takvime göre seçimin başlangıç tarihi 16 Şubat 2017 Perşembe günü olarak belirlendi. Gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi, 27 Mart 2017 Pazartesi günü başlayacak. 27 Mart Salı günü, siyasi partilerin yararlanacakları miting alanları ile tarih ve saatler belirlenerek, ilan edilecek. 9 Nisan Pazar günü yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi sona erecek, propaganda serbestliğinin ve bir kısım yasakların başlangıcı gerçekleşecek, radyo ve televizyon propaganda yasakları başlayacak. 15 Nisan Cumartesi günü saat 18.00 itibariyle propaganda süreci sona erecek. Seçim tarihi olarak belirlenen 16 Nisan Pazar günü saat 00.00 itibariyle seçim yasakları sona erecek.