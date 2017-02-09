''REFERANDUMA KADAR SADECE KENDİ BORULARI ÖTECEK''

''Referanduma kadar sadece kendi boruları ötecek''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Çıkarılan yeni düzenlemeyle referanduma kadar sadece kendi boruları ötecek, televizyonlar sadece bir taraf lehine özgürce yayın yapabilecek.

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CHP Kılıçdaroğlu, resmi Twitter hesabından Resmi Gazete'de yayımlanan 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılan bazı düzenlemelerere tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Çıkarılan yeni düzenlemeyle referanduma kadar sadece kendi boruları ötecek, televizyonlar sadece bir taraf lehine özgürce yayın yapabilecek.

Milletin özgür iradesinden bu kadar korkan ve kendi savunduklarının doğruluğundan bu kadar şüphe duyan bir iktidar daha önce görülmemiştir.”

AA
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