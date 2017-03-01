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REFERANDUMDA "EVET" DEMEK İÇİN İSTİFA ETTİ

Referandumda "evet" demek için istifa etti

Demokrat Parti Hanak Belediye Meclis üyesi Polat, partisinden istifa etti.

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Demokrat Parti Hanak Belediye Meclis üyesi Tolga Polat partisinden istifa ederek AK Partiye katıldı.

Ardahan'ın Hanak ilçesi Demokrat Parti belediye meclis üyesi olan Tolga Polat referanduma "evet" demek için partisin istifa ettiğini açıkladı.

AK Partiye geçmesi ile ilgi açıklamalarda bulunan Tolga Polat "16 nisan pazar günü yapılacak ve ülkemizin geleceğine yol gösterecek olan referandum öncesi millet ve devletten yana tavır sergilemek ve bu süreçte bu kutsal davaya baş koyanlarla birlikte omuz omuza çalışmak için AK Partiye geçtim. Bir tarafta evet diyenler, bir tarafta Hayır diyenler var. Bu demokrasinin gereğidir. Bu süreçte çok önemli bir misyon üstlenen ve ülkenin birlik ve beraberliği, kalkınması , büyümesi için büyük çaba sarf eden AK kadrolara katılmaktan son derece mutluyum. 16 nisan günü hedefimiz güçlü bir devlet, son sözümüz ise evet olacak" dedi.

Hanak Demokrat Parti Belediye Meclis üyesi Tolga Polat'ın AK Partiye katılmasından son derece memnun olduğunu dile getiren AK Parti Hanak İlçe Başkanı Tanju Kilit ise Polat'ın bu süreçte devlet ve milletten yana tavır sergilediğini belirterek, "Göstermiş olduğu tutumundan dolayı kendisini tebrik ediyor, kararının devletimize, milletimize ve partimize hayırlı olmasını diliyorum. 16 Nisan günü bir millet geleceğini oylayacak. 2023 ve 2071 hedefleri doğrultusunda 16 nisan pazar günü yapılacak olan referandum çok kritik ve önemlidir. O gün herkes özgürce sandığa gidip oyunu kullanacak ve kararını sandığa dökecektir. Bizim temennimiz o sandıktan düşmanları üzecek, ülkenin geleceğine ışık tutacak bir iradenin çıkmasıdır. Daha güçlü bir Türkiye için EVET çıkması en büyük arzumuzdur. Bunun için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Biz sineyi millete dönmüşüz. 15 yıldır onların vermiş olduğu kararlarla güçlendik ve bu günlere geldik. Artık Avrupa'nın, Amerika'nın karşısında el pençe duran bir Türkiye yok. Masaya elini vuran bir Türkiye var. Mazlumdan yana, zalimin karşısında duran bir Türkiye var. Güvenli, huzurlu ve daha güçlü bir Türkiye için kararımız evet" açıklamalarında bulundu.

İHA
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