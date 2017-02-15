Referandumda hangi parti ne oy kullanacak ?

16 Nisan'da Anayasa değişikliği için yapılacak referanduma katılacak partilerin ne oy kullanacağı belli olmaya başladı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı seçime girme yeterliliği olan 9 partinin, referandumda ne yönde oy kullanacakları netleşmeye başladı.

Habertürk'ten Ahmet Küçük'ün haberine göre; YSK'nın açıkladığı listeye göre; AK Parti, BTP, BBP, CHP, HDP, HÜDA-PAR, MHP, SP ve VP seçimlere girebilecek yeterliliğe sahip. Referandumda oylarının rengini açıklayan partiler ve son seçimde aldıkları oy oranları şöyle:

AK Parti - EVET



Anayasa değişikliği referandumunu Meclis'e taşıyan AK Parti "evet" oyu için kampanya yapacak.



23 milyon 681 bin 926 oy sayısı ve yüzde 49,50 oy oranı.

Bağımsız Türkiye Partisi - HAYIR



Genel Başkanlığını Haydar Baş'ın yaptığı Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) "hayır" oyu kullanacak.



49 bin 297 oy sayısı ve yüzde 0,10 oy oranı

Büyük Birlik Partisi - KARARSIZ



Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, referandumda ne yönde oy vereceklerini ilerleyen günlerde açıklayacaklarını söyledi.



253 bin 204 oy sayısı ve yüzde 0,53 oy oranı

Cumhuriyet Halk Partisi - HAYIR



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), anayasa değişikliğine karşı "hayır" kampanyası yapacak.



12 milyon 111 bin 812 oy sayısı ve yüzde 25,32 oy oranı

Halkların Demokrasi Partisi - HAYIR



Genel başkanları tutuklu olan Halkların Demokrasi Partisi (HDP) de "hayır" için kampanya düzenleyecek.



5 milyon 148 bin 085 oy sayısı ve yüzde 10,76 oy oranı

Hür Dava Partisi - EVET



Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Değişiklikleri eksik ve yetersiz bulmakla birlikte tümüyle yeni, sivil bir anayasa için atılmış bir adım olması temennisiyle referandumdaki tercihimizi 'evet' olarak açıklıyoruz." dedi. HÜDA- PAR 1 Kasım seçimine katılmamıştı.

Milliyetçi Hareket Partisi - EVET



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Fiili durum" çıkışının ardından, MHP, referanduma sunulan anayasa değişikliği teklifini AK Parti ile hazırladı. Bahçeli, son olarak "Bir tek oyum var, 'evet' diyeceğim" ifadelerini kullandı.



5 milyon 694 bin 136 oy sayısı ve yüzde 11,90 oy oranı

Saadet Partisi - HAYIR



"Hayır" oyu vereceklerini açıklayan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Yeni kamplaşmalara sebep verecek noktalara gelmesini arzu etmiyorum. Bunun bir kampanyayla gerginlik ortamı oluşturmasını veya artmasını arzu etmiyoruz" diyerek kampanya yapmayacaklarını söyledi.



325 bin 978 oy sayısı ve yüzde 0,68 oy oranı

Vatan Partisi - HAYIR



Doğu Perinçek'in genel başkanı olduğu Vatan Partisi'nden (VP) yapılan açıklamada "Referandumda kesinlikle 'hayır' denilecek" denildi.



118 bin 803 oy sayısı ve yüzde 0,25 oy oranı