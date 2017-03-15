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REFERANDUMDA NEREDE OY VERECEKSİNİZ

Referandumda nerede oy vereceksiniz

16 Nisan referandumu öncesinde seçmen listeleri kesinleşti. Nerede oy kullanacağınızı YSK'nın sitesinden öğrenebilirsiniz.

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Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama işlemi ile vatandaşlar referandumda nerede oy kullanacağını öğrenebilecek. E-Devlet üzerinden sorgulama yapılabiliyor. 

YSK SANDIK SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

YSK daha önce sandık bilgilerinin 14 Mart tarihinden sonra açıklanacağını duyurmuştu.Yüksek Seçim Kurulu ve E-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecek olan YSK sandık sorgulama işlemi, vatandaşların seçime hangi merkezlerde gireceği konusunu netleştirdi. 

Aşağıda linkini paylaştığımız YSK'nın internet sitesi yoğunluktan dolayı zaman zaman hizmet veremiyor. Böyle bir sorunla karşılaşırsanız kısa bir süre sonra yeniden deneyebilirsiniz...

Oy vereceğiniz sandığı öğrenmek için TIKLAYIN
 

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