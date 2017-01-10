REFERANDUMDA YURTDIŞI OYLARI İÇİN CHP'DEN YSK'YA BAŞVURU

Referandumda yurtdışı oyları için CHP'den YSK'ya başvuru

CHP, yurtdışı seçmen düzenlemesi için YSK'ya başvurdu.

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CHP, AK Parti’nin yurtdışında adres kaydı olmayan 1 milyon seçmenin referandumda oy kullanabilmesi için getirdiği KHK düzenlemesini YSK'ye

Cumhuriyet gazetesinden Emine Kaplan'ın haberine göre CHP, AK Parti’nin yurtdışında adres kaydı olmayan 1 milyon seçmenin referandumda oy kullanabilmesi için getirdiği KHK düzenlemesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan tarafından YSK’ye yapılan başvuruda, sözkonusu düzenlemenin “Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz” hükmünü düzenleyen Anayasa’nın 67. maddesi kapsamına girdiği belirtilerek, 7 Ocak 2018 tarihinden önce yapılacak bir seçim ya da referandumda uygulanamayacağı vurgulandı.

Seçim yasalarında değişiklik yapmanın OHAL’in gerekli kıldığı bir konu olmadığı, bu nedenle düzenlemenin yok hükmünde olduğu kaydedilen başvuruda, YSK’den KHK hükmünün anayasanın 121. maddesindeki OHAL’in gerekli kıldığı düzenlemenin dışında kaldığı ve seçim yasalarında yapılan değişikliklerin 1 yıl içinde gerçekleştirilecek seçimlerde uygulanamayacağının belirlenmesi istendi.

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